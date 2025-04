Palpite Flamengo x Juventude - Brasileirão - 16/04/2025

Flamengo buscando manter a liderança contra o promissor Juventude.

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira pela 4ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, às 21h30.

Confira dicas de apostas, análises e possíveis escalações para Flamengo x Juventude.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Flamengo 1.25 Ambas Marcam NÃO 1.53 Cartões Mais 4,5 1.72

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 15/04, às 21h14.

Juventude faz um bom começo de Campeonato

Flamengo e Juventude se enfrentam em confronto direto no G4. Com 7 pontos, o Rubro-Negro está na ponta da tabela após duas vitórias e um empate, enquanto o Juventude ocupa o terceiro lugar, com duas vitórias e uma derrota.

Na terceira rodada o Flamengo superou o Grêmio, no Rio Grande do Sul, por 2x0 com dois gols de Arrascaeta. Agora, o clube tentará somar mais 3 pontos e permanecer na liderança do Campeonato.

Com um começo de Brasileirão promissor, o Juventude vem conquistando bons resultados até o momento, visto que, o foco principal da equipe é garantir a permanência na Série A, os resultados em casa diante do Ceará e Vitória colocaram o clube em uma posição confortável.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Giraldo, Jádson e Mancada; Giovanny, Batalla e Taliari. Técnico: Fábio Matias.

A superioridade técnica do Flamengo deve fazer a diferença na partida

Apesar do bom momento do Juventude, é compreensível que diante do Flamengo o clube não conseguirá um placar favorável como em seus dois triunfos na primeira e terceira rodada.

Considerando que essas duas vitórias foram justamente jogando em casa, em seu único jogo com visitante no campeonato, a equipe foi superada pelo Botafogo por 2x0.

Visando o clássico com o Vasco na próxima rodada e o duelo contra a LDU, pela Libertadores, o técnico Filipe Luís pode usar um time misto para entrar em campo nesta quarta-feira, porém esse fato não tira o favoritismo do Flamengo na partida, visto que o elenco flamenguista é um dos mais caros e competitivos da América, possibilitando com que jogadores sejam poupados e mesmo assim o time consiga entregar bons resultados.

Jogando no Maracanã com o apoio da torcida, a tendência é que o Flamengo consiga superar o Juventude sem grandes surpresas.

Palpite 1 – Vitória do Flamengo com odd 1.25 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas Marcam (NÃO)

Bastante seguro defensivamente, a zaga do Flamengo sofreu apenas 11 gols em 21 partidas em 2025. Contra o Grêmio, o carioca reafirmou sua força defensiva e segurou o placar favorável sem tomar gols.

Em sua única partida como visitante no Brasileirão, o Juventude não ofereceu muito perigo e não conseguiu balançar a rede adversária. Nos três recentes jogos como visitante, o clube gaúcho marcou somente um gol, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio no Campeonato Estadual.

O bom desempenho defensivo do Flamengo, aliado ao baixo aproveitamento do Juventude fora de casa, tende a reduzir as chances de gol do visitante nesta partida.

Palpite 2 – NÃO para Ambas Marcam com odd 1.53 na bet365

Um ótimo jogo para apostar em cartões

Cartões são quase sempre uma constante nos jogos do Flamengo. Nos dez confrontos recentes, apenas três vezes o número total de cartões na partida ficou abaixo de cinco. Foram 15 cartões anotados para o Rubro-Negro e 35 para o time adversário.

Já o Juventude, nas suas dez últimas disputas, teve a média de números totais de cartões acima 4,5 por jogo em cinco delas. O time tomou 25 cartões e sofreu 28. Analisando os números de ambas as equipes, é alta a probabilidade de que no mínimo cinco cartões sejam distribuídos ao longo do jogo.

Palpite 3 – Mais 4,5 Cartões com odd 1.72 na bet365