Palpite Flamengo x Internacional - Brasileirão Série A - 29/03/2025

Flamengo x Internacional, ambos em alta. Confira os palpites para gols e cartões neste grande confronto do Brasileirão.

Veja os melhores mercados para apostar em Flamengo x Internacional, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Mercado Palpite Odds na Superbet Cartões Menos de 5,5 cartões 1.70 Gols Para o Flamengo ser o primeiro a marcar 1.57 Gols Menos de 2,5 gols 1.82

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/03/2025 às 15h.

Equipes não querem frustrar o seu torcedor

Ambos os times apresentaram um bom futebol ao longo do ano e vão motivados para o confronto deste sábado. Com Filipe Luís no comando, a equipe mostrou uma qualidade técnica impressionante e muitas qualidades ofensivas e defensivas. Com essas atuações, a expectativa é de que o time brigue até o final pelo título nacional.

Quem também aparece com muitas possibilidades de fazer um bom brasileirão é o Internacional. Campeão do torneio pela última vez em 1979, o Colorado quer já iniciar bem a competição para conseguir criar uma certa gordura, ainda mais porque terá uma sequência complicada pela frente e também para manter vivo seu sonho de conquistar o torneio novamente.

Entretanto, é preciso destacar que em caso de uma derrota, os times não vão estar pressionados, mas já dificulta o seu início na competição, ainda mais porque tanto Internacional quanto Flamengo vão ter compromissos pela Libertadores no meio de semana.

Escalações Prováveis para Flamengo x Internacional

Escalação esperada do Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Plata e Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís.

Escalação esperada do Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Wanderson, Carbonero e Vitinho; Enner Valência. Técnico: Roger Machado.

Menos de 5,5 cartões

Nos últimos 5 jogos, em pelo menos 4 deles o Flamengo conseguiu quebrar a linha de 5 ou mais cartões. Em confrontos diretos esse cenário aparece em 6 dos últimos 5 confrontos. Entretanto, é preciso destacar o cenário dessa partida e o que ela representa. Com 2 times descansados por conta do longo período de compromissos da seleção brasileira e após os títulos estaduais, as equipes não devem priorizar um jogo mais faltoso.

O Internacional, por exemplo, apresentou 4 ou menos cartões em pelo menos 8 vezes nos seus últimos 9 jogos. Mesmo que o árbitro do jogo seja Davi de Oliveira Lacerda, que possui média superior a 5 cartões amarelos por jogo, o confronto não deve chegar a um número alto de cartões.

Palpite 1 - Menos de 5,5 cartões com odd 1.70 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Internacional nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Palpite 2 - Para o Flamengo ser o primeiro a marcar com odd 1.57 na Superbet

Para o Flamengo ser o primeiro a marcar

Atuando diante do seu torcedor e com um time muito qualificado, o Flamengo deverá dar trabalho para a defesa do Internacional. Além disso, o time abriu o marcador em pelo menos 5 dos seus últimos 7 jogos e deve adotar uma postura mais ofensiva diante do colorado, ainda mais porque precisa já começar a criar gordura por conta do calendário apertado do futebol brasileiro.

Inclusive, na última vez em que se enfrentaram, o Rubro-Negro marcou três vezes antes do Internacional conseguir balançar as redes em duas oportunidades. Por esse motivo, acreditamos que o Flamengo irá marcar primeiro.

Menos de 2,5 gols

Outra aposta para ficar de olho é em menos de 2,5 gols. Com dois times semelhantes, a tendência é de no início termos um jogo muito estudado e isso acabará ocorrendo em boa parte da partida. Diante desse cenário e com dois times com excelentes defesas, não devemos ter um alto número de gols.

Em confrontos recentes direto, tivemos em muitas oportunidades a quebra da linha de 3 ou mais gols, mas é preciso pegar os duelos recentes das equipes contra times da Série A. Nos 3 confrontos contra o Grêmio e na vitória diante do Juventude, tivemos o menos de 2, 5 gols aparecendo. Enquanto isso, o Flamengo enfrentou times da Série A recentemente em 9 oportunidades e em 6 delas tivemos 3 ou menos gols.

Palpite 3 - Menos de 2,5 gols com odd 1.82 na Superbet