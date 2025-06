Palpite Flamengo x Fortaleza - Brasileirão Série A - 01/06/2025

Flamengo busca liderança, enquanto Fortaleza tenta se afastar do Z4. Jogo promete ser intenso neste domingo às 18h30.

Flamengo e Fortaleza disputam, na noite deste domingo (1), mais uma rodada de Brasileirão. A bola rola às 18h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Vice-líder, o Flamengo quer seguir o bom momento e engatar a terceira vitória seguida, enquanto o Fortaleza deseja espantar a má fase vivida na temporada.

Melhores dicas de apostas para Flamengo x Fortaleza

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado final Flamengo vence 1.40 Marcador a qualquer momento Arrascaeta 2.60 Total de cartões Mais de 4.5 1.75

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Bem distantes na tabela, as duas equipes precisam vencer se quiserem alcançar seus objetivos antes da pausa para o Mundial de Clubes. O Flamengo, se conseguir o bom resultado e o Palmeiras tropeçar, assume a liderança, enquanto o Fortaleza, em caso de vitória, aumenta suas chances de passar a pausa fora da zona do rebaixamento.

Com 21 pontos e classificado na Libertadores, o Flamengo volta suas atenções à briga pelo título do Brasileirão. Na última rodada, o Rubro-Negro visitou o Palmeiras e saiu com a vitória, encostando no Verdão, que é o líder do campeonato. Agora, em caso de vitória contra o Fortaleza e tropeço da equipe paulista diante do Cruzeiro, o Rubro-Negro assume a liderança e vai ainda mais tranquilo para o Mundial.

Vindo de três vitórias seguidas, o Flamengo faz um ano de 2025 bastante interessante, sendo um dos grandes favoritos em todas as competições que disputa. Campeão do Campeonato Carioca no início da temporada, a equipe segue viva na Libertadores e na Copa do Brasil, além de ser um dos times brasileiros mais cotados no Mundial.

No que diz respeito ao Fortaleza, o ano é de mais dificuldade. Na maior turbulência desde a chegada de Vojvoda, o maior objetivo do Leão na temporada é não sofrer com o drama da luta contra o rebaixamento, mas isso não será uma tarefa fácil. Mesmo com a derrota para o Racing na última quinta-feira (29), a equipe avançou na Libertadores e agora volta seu foco para o Brasileirão.

Sem vencer há cinco jogos, o Leão tem apenas 10 pontos na tabela, e pode entrar na zona do rebaixamento em caso de derrota para o Flamengo no Maracanã. Fora da Copa do Brasil, o Fortaleza agora foca em fazer um Brasileirão tranquilo e tentar surpreender na Libertadores, mas precisa arrumar a casa primeiro.

Este será o 25º jogo entre Flamengo e Fortaleza na história. Ao todo, são 12 vitórias do Rubro-Negro, quatro empates e oito vitórias do Leão. No último encontro, no Brasileirão da última temporada, empate por 0 a 0 na Arena Castelão.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Gerson; Arrascaeta, Luiz Araújo e Cebolinha; Bruno Henrique.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Martínez (Zé Welison) e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

De olho na liderança

Com a chance real de assumir a liderança em caso de vitória, o Flamengo não quer vacilar e buscará, desde o primeiro momento, o bom resultado contra o Fortaleza no Maracanã.

Palpite 1- Flamengo vence, com odds de 1.40 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Fortaleza nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Olho no artilheiro

Após uma atuação apagada na Libertadores, nada melhor que marcar gols e deixar o Flamengo na liderança. Esse é o pensamento do artilheiro do Brasileirão, Giorgian Arrascaeta para a partida deste domingo (1).

Palpite 2- Arrascaeta marca a qualquer momento, com odds de 2.60 na Betano

Jogo nervoso

Assim como na partida contra o Táchira, a iniciativa deve ser do Flamengo e, se o gol não sair rápido, o nervosismo deve tomar conta da equipe. Brigando para não cair, o Fortaleza deve fazer faltas táticas para administrar um possível empate no Maracanã.

Palpite 3- Mais de 4.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano