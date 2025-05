Palpite Flamengo x Bahia - Brasileirão Série A - 10/05/2025

Flamengo busca se recuperar em casa para retomar a liderança, enquanto Bahia quer manter o bom momento no Brasileirão

Flamengo recebe o Bahia neste sábado, às 21h, no Maracanã. As equipes se enfrentarão por partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão Série A.

Confira abaixo dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Flamengo x Bahia.

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado Final Flamengo 1.40 Ambas Marcam NÃO 1.60 Gols do Flamengo 1ºT Mais 0,5 1.55

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 08/05, às 23h27.

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega para o confronto desta oitava rodada após um resultado decepcionante na Libertadores, pois não saiu do 1x1 contra o Central Córdoba, na Argentina, e viu sua situação ficar ainda mais complicada na competição. Com apenas uma vitória, o clube soma cinco pontos e é o terceiro colocado da chave, correndo risco de não se classificar para as oitavas de final.

Além da fase conturbada no torneio continental, o Rubro-Negro perdeu a liderança do Brasileirão na rodada anterior quando foi superado por 2x1 pelo Cruzeiro. Em situação semelhante, o Bahia também foi derrotado na Libertadores: na quarta-feira (7), o clube perdeu por 3x1 para o Nacional, até então lanterna do grupo, em plena Fonte Nova.

No entanto, no Campeonato Brasileiro, o Bahia subiu uma posição depois de vencer o Botafogo com um gol de Cauly aos 39 minutos e é o sexto na tabela.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Evertton Araujo) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Técnico : Filipe Luís.

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Evertton Araujo) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro. : Filipe Luís. Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier (Gilberto), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Éverton Ribeiro; Cauly (Ademir), Erick Pulga e William José. Técnico: Rogério Ceni.

Resultado final

O Flamengo só perdeu em casa três vezes em 2025, duas delas no começo do Campeonato Carioca, jogando com o time reserva, e posteriormente na derrota mais recente para o Central Córdoba pela Copa Libertadores. No mais, o time venceu sete e empatou duas partidas no Maracanã.

Mesmo após a derrota para o Nacional, a equipe de Rogério Ceni vem embalada nos últimos jogos, conquistando cinco triunfos consecutivos. Olhando um pouco para o retrospecto do duelo entre os clubes, o Bahia não vence o Flamengo há dez jogos, inclusive caiu nas quartas de final da Copa do Brasil de 2024 justamente diante dos flamenguistas.

Além disso, o Tricolor de Aço não poderá contar com sua força total para o confronto, pois entrará em campo desfalcado com as ausências de Caio Alexandre e Erick, ambos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. O Fla também conta com um desfalque: De la Cruz, que ficará fora da partida pelo mesmo motivo dos desfalques do Bahia. Assim sendo, mesmo com o bom momento dos adversários, ainda sim jogando no Maracanã, diante do apoio da sua torcida, o Flamengo tem favoritismo no duelo.

Palpite 1 - Vitória do Flamengo com odd 1.40 na Betsul

Previsão é para que apenas uma equipe marque

Embora tenha marcado gols em praticamente todos os jogos da temporada, ficando sem marcar apenas em seis ocasiões, o Bahia não tem demonstrado altos números no setor ofensivo nas últimas partidas, já que não faz dois gols desde o confronto contra o Santos, no empate de 2x2 na segunda rodada. Desde então, foram oito gols em nove jogos, um em cada, com exceção da partida em que não marcou, a derrota por 3x0 diante do Cruzeiro.

Em contrapartida, o Flamengo sofreu apenas três gols em oito duelos recentes e marcou 15 vezes. Dez desses gols foram marcados atuando no Maracanã, sem que a defesa fosse vazada. Logo, diante dos números e análises das derradeiras partidas dos times, considerando o fraco desempenho do ataque do Bahia e o bom aproveitamento da zaga flamenguista, é provável que apenas uma das equipes marque nesta partida.

Palpite 2 - Ambas Marcam (NÃO) com odd 1.60 na Betsul

Gol no primeiro tempo para o mandante

Nos últimos cinco jogos em que marcou, o Flamengo fez gols nos primeiros 45 minutos em quatro deles. Destaca-se o jogo contra o Corinthians, onde três dos quatro gols da goleada foram marcados no primeiro tempo, e também o encontro com o Juventude, onde o Flamengo marcou três gols na primeira metade do duelo.

Os números do ataque do Flamengo reforçam as chances de gol no primeiro tempo, considerando que na atual temporada foram 53 gols a favor, sendo 16 deles apenas em sete rodadas do Campeonato Brasileiro. Com isso, é esperado que saia ao menos um gol para o Flamengo no primeiro tempo.

Palpite 3 - Mais 0,5 Para o Flamengo no 1º Tempo com odd 1.55 na Betsul