Palpite Flamengo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 11/07/24

Passando pelo período mais desafiador da sua temporada, o Mengão segue firme no topo da tabela, mas sua vantagem é mínima.

Após deixar pontos preciosos pelo caminho na última rodada diante do Cuiabá, a equipe carioca recebe desta vez o Leão do Pici.

Aposta Palpite Odd Resultado e margem de vitória Vitória do Flamengo por exatamente um gol de diferença 3.50 na Betano Total de gols de uma equipe Flamengo marcar no máximo dois 1.33 na Betano Total de faltas 25 ou menos 1.88 na Betano

Eficiência em jogos apertados

Não é só a liderança do Fla que se apresenta com uma vantagem mínima, esse também tem sido o roteiro da maioria de suas vitórias.

A equipe comandada por Tite não sabe o que é vencer por múltiplos gols de diferença em casa no Brasileirão desde o início de maio, quando bateu o Corinthians por 2-0.

Desde aquela vitória, o Flamengo realizou quatro jogos em casa na Série A, vencendo três por um gol de vantagem, além do empate na rodada passada.

Palpite 1 - Flamengo x Fortaleza - Vitória do Flamengo por exatamente um gol de diferença: 3.50 na Betano.

Margens mínimas em casa são culpa do ataque

Não dá para criticar aquele que é o melhor ataque da competição com 26 gols, mas em casa os números do Mengão não são necessariamente dominantes, marcando 11 em sete jogos.

Possuindo excelente retrospecto ao somar 16 dos 21 pontos que disputou como mandante, o Fla ainda não marcou três ou mais gols em sua casa no Brasileirão.

Enfrentando um oponente que sofre muito para marcar fora de casa, a equipe carioca potencialmente não precisará de muito para sair de campo com os três pontos. O Fortaleza marcou apenas três gols longe do Castelão na Série A.

Palpite 2 - Flamengo x Fortaleza - Flamengo marcar no máximo dois: 1.33 na Betano.

Fla entre os menos faltosos da competição

Apenas Grêmio e Vitória possuem uma média de faltas inferior a do Rubro-Negro Carioca na competição.

Líder da Série A, o Flamengo comete 11.1 faltas por jogo e o Fortaleza está na nona posição neste ranking com 13.4.

Em três de suas últimas quatro partidas em casa, o Mengão não entrou nos dígitos duplos em faltas.

Palpite 3 - Flamengo x Fortaleza - No máximo 25 faltas: 1.88 na Betano.