Palpite Flamengo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 25/08/24

O Flamengo encara problemas físicos, agenda cheia e duelos eliminatórios. Assim, os comandados de Tite recebem o Bragantino pelo Brasileirão.

Confira os nossos palpites para a partida entre Mengão e Massa Bruta no Maracanã.

Aposta Palpite Odd Resultado do primeiro tempo Empate 2.18 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Flamengo ou empate e partida com no máximo três gols 1.62 na Betano Total de gols de uma equipe Flamengo marca no máximo dois gols 1.34 na Betano

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Vantagem no intervalo não tem sido comum para o Fla

O Flamengo até esboçou alguns bons momentos na primeira etapa da última rodada a ponto de levar o empate com o Botafogo para o intervalo, mas desmoronou no segundo tempo.

Esse jogo com o Fogão foi o terceiro seguido do Flamengo na Série A no qual foi para intervalo em igualdade, repetindo o rtoteiro de duelos com Palmeiras e São Paulo.

Embora num contexto bem diferente até por entrar em campo com uma vantagem, o Fla também vem de jogo com empate na etapa inicial pela Libertadores, ficando no 0-0 com o Bolívar.

Palpite 1 - Flamengo x Bragantino - Empate no primeiro tempo; 2.18 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Flamengo e Bragantino deve terminar no empate neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Massa Bruta sofre fora de casa

A vitória contra o Corinthians na Neo Química Arena pela Sul-Americana, além de não ter sido o suficiente com a eliminação nos pênaltis, representa um ponto fora da curva na atual temporada do Bragantino.

O desempenho do Massa Bruta como visitante no Brasileirão é um dos piores da competição, tendo vencido apenas um de 11 jogos fora de casa.

A fase do Mengão pode não ser a melhor, mas os comandados de Tite podem confiar na sua capacidade em casa, onde perderam apenas dois de 11 embates. Lembrando que o último jogo do Fla em casa com mais do que três gols foi em maio, ainda pela fase de grupos da Libertadores.

Palpite 2 - Flamengo x Bragantino - Vitória do Flamengo ou empate e partida com no máximo três gols: 1.62 na Betano.

Ataque desfalcado no Maracanã

O Flamengo é difícil de ser batido em casa, mas raramente apresenta placares elásticos, tarefa mais complicada sem a presença de seu principal goleador.

Sem contar com o lesionado Pedro, Tite também lida com as ausências de Gabriel e Everton Cebolinha, o último fora da temporada.

Tendo de se basear cada vez mais em um bom desempenho defensivo, o Flamengo não inspira a expectativa de que chegará a três gols como mandante, feito que ainda não conseguiu no Brasileirão.

De maneira geral, a equipe comandada por Tite passou de dois gols em apenas dois de 22 jogos na Série A, o 4-2 no Galo e o 6-1 no Cruzmaltino.

Palpite 3 - Flamengo x Vasco - Flamengo marcar no máximo dois gols: 1.34 na Betano.