Palpite Flamengo x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 27/07/2025

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (27), às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Lutando pela liderança, o Flamengo tem a motivação e a torcida ao lado para vencer o Atlético-MG nesta partida de Brasileirão. O Galo, por outro lado, mesmo após avançar nos pênaltis na Copa Sul-Americana, vive um momento de incerteza na temporada e com resultados pouco convincentes.

Melhores dicas de apostas para Flamengo x Atlético-MG

Mercado Palpite Odds na BetBoom Resultado final Flamengo vence 1.46 Atlético marca Não 1.64 Marcar ou dar assistência Arrascaeta 1.54

Como chegam as equipes

Uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, o confronto entre Flamengo e Atlético-MG ganha mais um capítulo neste domingo (27), às 20h30, no Maracanã. Próximo da liderança, o Rubro-Negro quer aproveitar o apoio da torcida e vencer o rival, enquanto o Galo quer surpreender, espantar a crise e virar a chave na temporada.

Em segundo, o Flamengo tem, até o momento, 33 pontos conquistados em 15 jogos no Brasileirão. São 10 vitórias, três empates e duas derrotas, com 29 gols marcados e seis sofridos. Nos últimos cinco confrontos na competição, a equipe venceu quatro e perdeu uma.

Na última partida, o Flamengo visitou o Bragantino e, de virada, garantiu a vitória que o fez encostar no líder Cruzeiro. Vale lembrar que o Rubro-Negro tem um jogo a menos que o atual líder.

Na temporada, além de já ter conquistado dois títulos, o Flamengo tem 43 jogos, com 28 vitórias, nove empates e seis derrotas. Ao todo, a equipe marcou 81 gols e sofreu 25.

Já o Atlético-MG começou a temporada esperançoso e com reforços. Após o título do Campeonato Mineiro, a torcida esperava que a equipe continuasse mantendo o nível, mas isso não aconteceu devido à grave crise financeira que o clube vive.

Agora, o Galo ocupa a 9ª posição no Brasileirão, com 20 pontos em 14 jogos disputados.

A equipe tem cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas na competição, com 16 gols marcados e 15 sofridos. Nos últimos cinco jogos, foram duas derrotas, duas vitórias e um empate. No meio da semana, o Atlético-MG sofreu, mas avançou na Sul-Americana após eliminar o Atlético Bucaramanga nos pênaltis.

Na temporada, o Galo tem 38 jogos disputados, com 18 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Foram 57 gols marcados e 28 sofridos.

Este será o jogo de número 92 entre Flamengo e Atlético-MG na história. O Galo venceu 33 vezes, contra 37 vitórias do Flamengo e 21 empates. No último confronto, no Brasileirão de 2024, empate por 0 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (De la Cruz); Luiz Araújo, Cebolinha (Wallace Yan) e Bruno Henrique.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Rómulo (Iván Román), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.

Flamengo vem forte para a partida

Na briga pela liderança, o Flamengo é o grande favorito para vencer o confronto contra o Atlético-MG, na noite deste domingo, no Maracanã. Além de viver um momento com mais confiança, a equipe tem tido um bom desempenho como mandante na temporada.

Palpite 1- Flamengo vence, com odds de 1.46 na BetBoom.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesa consistente

Com a melhor defesa do Brasileirão, o Flamengo sofreu apenas um gol como mandante neste campeonato, contra o Internacional, na estreia da competição. Por conta disso, e pela fase difícil do Galo, não é complicado imaginar que o Atlético não balançará as redes no Maracanã.

Palpite 2- Atlético-MG não marcará gols, com odds de 1.64 na BetBoom.

Antigo carrasco

Ídolo no Cruzeiro e no Flamengo, Arrascaeta sempre dá um jeito de resolver os jogos contra o Atlético-MG, e a expectativa é de que o meia aproveite a grande fase que vive para fazer de novo.

Palpite 3- Arrascaeta marca ou dá assistência, com odds de 1.54 na BetBoom.