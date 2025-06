Palpite FC Salzburg x Real Madrid - Mundial de Clubes - 26/06/2025

Temos três palpites para FC Salzburg x Real Madrid para este confronto do Mundial de Clubes na quinta-feira, 26 de junho.

Nosso especialista sugere que o Real Madrid dominará o Salzburg e liderará o Grupo H.

Dicas de apostas para FC Salzburg x Real Madrid

Mercado Palpite Odds na Superbet Handicap Real Madrid com handicap -1 1.70 Ambas equipes marcam (BTTS) Não 2.17 Artilheiro a qualquer momento Vinicius Junior para marcar a qualquer momento 1.90

As odds estão sujeitas a atualizações. Última alteração feita dia 25/06, às 14h37.

Esperamos que o Real Madrid vença o FC Salzburg por 3-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Copa do Mundo de Clubes chegou às suas fases finais, e a corrida pelo primeiro lugar no Grupo H está acirrada. O Real Madrid era o favorito para garantir facilmente o título do Grupo H sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, mas não desempenhou como esperado. Atualmente, estão empatados com o Salzburg, então este jogo é crucial para decidir quem vence o grupo.

Os três pontos do Salzburg neste grupo vieram contra o Pachuca no primeiro dia de jogo, e, assim como o Madrid, o jogo deles contra o Al Hilal terminou em empate. Eles foram estreantes surpresa nesta competição. Após uma campanha desastrosa na Liga dos Campeões, eles podem estar cautelosos ao enfrentar novamente uma oposição europeia.

O Madrid aumentou suas chances de qualificação com uma vitória por 3-1 sobre o Pachuca no segundo dia de jogo, apesar de terem ficado com 10 jogadores após apenas sete minutos. Essa vitória marcou a primeira sob o comando de Alonso. Com um histórico rico nesta competição, eles só precisam de um empate para garantir o primeiro lugar no grupo.

Escalações esperadas para FC Salzburg x Real Madrid

Escalação esperada do FC Salzburg: Zawieschitzky, Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig, Nene, Bidstrup, Mellberg, Gloukh, Baidoo, Onisiwo;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Trent, Rudiger, Huijsen, Garcia, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Garcia, Vini Jr.

Fácil vitória para o Madrid

A maneira mais simples para o Madrid liderar o Grupo H é vencendo o Salzburg, o que eles já fizeram antes. O Madrid os derrotou por 5-1 na Liga dos Campeões na temporada passada em um dos jogos mais desequilibrados da competição.

A campanha do Salzburg na Liga dos Campeões foi fraca, pois perderam sete dos seus oito jogos na fase de grupos. Além disso, eles sofreram o maior número de gols ao longo do caminho, então certamente entrarão neste jogo temendo o pior. Isso é especialmente verdadeiro já que o Madrid marcou três vezes contra o Pachuca, mesmo com um jogador a menos.

Todas as sete derrotas do Salzburg na Liga dos Campeões vieram com placares que teriam visto um handicap de -1 se concretizar. Ainda assim, para os mais ousados, seis vieram com margens de 3+ gols. Portanto, uma aposta com handicap de -2 não pode ser descartada, mas -1 é certamente uma opção mais segura.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto FC Salzburg x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesa melhorada do Real

A maior preocupação com o Real sob Alonso era sua defesa fraca. Esse problema ficou claro quando jogaram contra o Pachuca. Sua defesa teve dificuldades para lidar com o veterano atacante Salomon Rondon, e foi sua investida que resultou na expulsão de Raul Asencio.

Antonio Rudiger é esperado para substituí-lo neste jogo, e uma cabeça experiente na linha de defesa deve ajudar o Real a se recuperar. Parte de sua queda tem sido a média de idade de 21 anos da parceria de zagueiros titulares, o que é muito incomum no futebol de elite.

Além das melhorias do Madrid, o Salzburg empatou 0-0 em cinco dos seus oito jogos da Liga dos Campeões. Eles mostraram sua incapacidade de marcar contra a oposição europeia de elite, o que torna atraente apostar contra ambos os times marcarem.

Vini Jr anuncia sua chegada na Copa do Mundo de Clubes

Em um torneio onde poucas estrelas realmente se destacaram, Vini Jr estará ansioso para anunciar sua chegada ao torneio. Ele parecia muito mais promissor contra o Pachuca, mas ter perdido um jogador tão cedo diminuiu suas chances de balançar as redes.

Com o elenco completo aqui, ele deve ter muito mais oportunidades no último terço. Além disso, ele marcou duas vezes contra esses adversários na Liga dos Campeões, então ele vai gostar de enfrentar o Salzburg.

Na ausência de Kylian Mbappe, ele continua sendo o jogador-chave do Real, e jogadores de grande nome tendem a produzir momentos quando mais importa. Ele já marcou três vezes na Copa do Mundo de Clubes de 2022, então é mais do que capaz de marcar neste palco. Contra adversários inferiores e em um jogo com grandes apostas, o Madrid recorrerá a ele em busca de inspiração.