Palpite Cruzeiro x Flamengo - Brasileirão Série A - 04/05/2025

Flamengo favorito, mas Cruzeiro aposta na força dentro de casa para tentar vitória. Expectativa de duelo disputado no topo da tabela.

Em confronto válido pela 7ª rodada do Brasileirão, Cruzeiro e Flamengo medem forças neste domingo, às 18h30, no Mineirão. Confira as melhores dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Cruzeiro x Flamengo.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Final Flamengo 1.92 Cartões Flamengo Menos 2,5 1.59 Total Escanteios Mais 9,5 1.65

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Carlos Eduardo), Christian, Matheus Pereira (Gabigol); Wanderson (Marquinhos), Kaio Jorge.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael (Pedro), Bruno Henrique.

Um pouco de contexto

Recentemente, o Cruzeiro conquistou um ótimo resultado ao superar o Vila Nova por 2x0, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o time ocupa a 4ª posição com dez pontos, conquistados após três vitórias e um empate. Em seu último compromisso na competição, o Cruzeiro venceu o Vasco com gol de Christian e subiu três posições na tabela. Com o jogo deste domingo, a Raposa jogará seu terceiro jogo consecutivo em casa.

O Flamengo também chega para esta partida após uma vitória fora de casa, sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, com um placar apertado de 1x0, graças a um gol de Joshua aos 45 minutos do segundo tempo. Na principal competição do Brasil, o Rubro-Negro é líder isolado com 14 pontos.

Agora, ambos os times voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro, e o confronto deste domingo promete movimentar a parte superior da tabela.

Flamengo é o favorito na partida mesmo jogando como visitante

Com uma das melhores campanhas do futebol nacional, o Flamengo perdeu apenas duas vezes em seus últimos 24 jogos, sendo uma dessas derrotas no Campeonato Carioca e outra na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o time de Filipe Luís segue invicto, com quatro vitórias e dois empates.

O Cruzeiro, apesar de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e de vir de dois bons resultados, além de ter a vantagem de jogar no Mineirão, ainda fica em desvantagem contra o Flamengo, que tem resultados mais consolidados e superioridade técnica.

Além disso, nos últimos cinco encontros entre as equipes, o time carioca saiu vitorioso em quatro ocasiões e empatou uma. Portanto, a tendência é que o Flamengo consiga uma vitória fora de casa.

Palpite 1 - Vitória do Flamengo com odd 1.92 na Superbet

Poucos cartões para o Flamengo

O Flamengo não toma mais de dois cartões desde a final do Carioca, quando recebeu três cartões amarelos no duelo contra o Fluminense. Desde então, foram dez jogos e apenas 13 cartões anotados. Mesmo em jogos mais disputados contra rivais, como o clássico contra o Vasco ou contra o Corinthians, o Flamengo recebeu apenas um e dois cartões, respectivamente.

Embora o último encontro entre Cruzeiro e Flamengo tenha sido marcado por muitos cartões, com dez no total, sendo oito para os flamenguistas, incluindo um vermelho, a tendência é que este jogo não registre essa alta quantidade de advertências, pelo menos não para o Rubro-Negro, considerando os números recentes do clube carioca. Por isso, o palpite é para menos de três cartões para os visitantes.

Palpite 2 - Menos 2,5 Cartões para o Flamengo com odd 1.59 na Superbet

Um jogo com muitos escanteios

Nos últimos cinco confrontos de ambos os times, o Cruzeiro converteu 34 escanteios a seu favor e cedeu 28, totalizando 62 escanteios. Em todos esses jogos, apenas contra o Bahia, na quarta rodada, o número de escanteios ficou abaixo de dez, mas por apenas um canto.

Por outro lado, o Flamengo também tem números expressivos quando o assunto são escanteios, marcando 41 nos últimos cinco jogos e cedendo 13.

Em todos os jogos, o número de escanteios ficou abaixo de 9,5 apenas em duas ocasiões. Vale ressaltar que, contra o Botafogo-PB, foram 11 escanteios cobrados. Diante dessas estatísticas, é esperado um jogo com muitos escanteios.

Palpite 3 - Mais 9,5 Escanteios com odd 1.65 na Superbet