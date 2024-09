Palpite Cruzeiro x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 15/09/24

Eliminado na Copa do Brasil e de olho na Libertadores, o Tricolor Paulista realiza o segundo jogo seguido em BH, desta vez enfrentando o Cruzeiro.

Confira aqui os nossos palpites para esse duelo que cai naquela velha fala de partida de seis pontos, considerando a proximidade entre as equipes na tabela da Série A.

Aposta Palpite Odd Total de gols Menos de 2.5 1.47 na bet365 Jogador marcar ou dar uma assistência Matheus Pereira 2.10 na bet365 Total de chutes no alvo de uma equipe São Paulo ter menos de 3.5 1.44 na bet365

Histórico recente de placares baixos nesse duelo

Desde o início da temporada passada essas equipes se enfrentaram em três ocasiões, todas com vitórias do mandante e no máximo dois gols.

Outro fator que indica a grande possibilidade de um placar baixo é o desempenho defensivo da Raposa em casa, sofrendo somente oito gols em 12 jogos.

Ainda por cima, o São Paulo não sabe o que é marcar há mais de 300 minutos, ficando no zero nos seus últimos três jogos por todas as competições.

Palpite 1 - Cruzeiro x São Paulo - Menos de 2.5 gols: 1.47 na bet365.

Camisa 10 da Raposa é destaque do Brasileirão

Poucos atletas possuem um impacto tão grande em seu time quanto é o caso de Matheus Pereira do Cruzeiro.

O camisa 10 do Cabuloso é o artilheiro de sua equipe com seis gols e também seu principal passador com cinco assistências.

Após um período de seca, Matheus Pereira voltou a ter contribuição direta para gol na última rodada, dando uma assistência em triunfo cruzeirense por 3-1 contra o Atlético-GO.

Palpite 2 - Cruzeiro x São Paulo - Matheus Pereira marcar ou distribuir uma assistência: 2.10 na bet365.

Tricolor Paulista e seus problemas ofensivos

O São Paulo precisava obrigatoriamente de pelo menos um gol para se manter vivo na Copa do Brasil, enfrentando o Galo fora de casa após derrota por 1-0 na ida. Mesmo assim, os comandados de Luis Zubeldía tiveram somente três chutes no alvo em empate sem gols.

Sem marcar há três jogos, o Tricolor Paulista não chegou a marca de quatro chutes no alvo nos seus dois embates mais recentes como visitante.

Esses problemas ofensivos geram bastante preocupação em um período decisivo da temporada são-paulina, ainda mais diante de um oponente que não cede tantos espaços.

Palpite 3 - Cruzeiro x São Paulo - São Paulo ter menos de 3.5 chutes no alvo: 1.44 na bet365.