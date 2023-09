Palpite Coritiba x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 1/10/23

Saiba os melhores palpites e dicas de aposta para Coritiba x Athletico-PR, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 25ª rodada do Brasileirão, o Coritiba recebe o Athletico-PR. O clássico estadual acontece no dia 1º de outubro (domingo), no Couto Pereira, Curitiba.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Athletico-PR marca primeiro e vence 2.40 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.87 na Betano Primeiro cartão do jogo Antes dos 24 minutos 1.84 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Athletico-PR vem saindo na frente fora de casa

Ainda que esse seja um clássico estadual, o momento atual das duas equipes é muito diferente. Enquanto o Furacão vem de dez jogos sem derrotas no Brasileirão, o Coxa vem em uma sequência de oito derrotas seguidas.

Como resultado, enquanto o Athletico-PR briga por vaga no G4, o Coritiba está afundado na lanterna do campeonato. Além disso, o Coxa-Branca tem a pior defesa da competição, tendo sofrido 53 gols.

Ainda, vale ressaltar que o Athletico marcou o primeiro gol nos últimos cinco jogos fora de casa. E, também, a equipe comandada por Wesley Carvalho, marcou ao menos um gol no primeiro tempo em seus últimos dez jogos.

Palpite 1 - Coritiba x Athletico-PR - Athletico-PR marca primeiro e vence: 2.40 na Betano.

Coritiba vem de seis jogos com ambos marcando

No histórico deste confronto, estão registrados 100 jogos. Desses, há um certo equilíbrio, uma vez que o Coritiba venceu 38 contra 34 do Athletico, e houve ainda outros 28 empates.

Ainda, nesse clássico paranaense, ambas equipes apresentam uma média de gols superior a um por partida. Os mandantes deste próximo duelo marcaram 118 (1,18 por jogo), enquanto os visitantes anotaram 111 (1,11).

Outro ponto importante para ser levado em consideração, é que nos últimos seis jogos que o Coritiba esteve envolvido, em todos esses confrontos os dois times alteraram o marcador.

Palpite 2 - Coritiba x Athletico-PR - Sim para ambos marcam: 1.87 na Betano.

Coxa tem recebido amarelos ainda no início

Quando se trata de um clássico histórico, tal como um “Atletiba”, é muito comum que a equipe de arbitragem tente frear os ânimos dos atletas. E isso pode ocasionar muitos cartões.

Em clássicos assim, geralmente há muitas reclamações e faltas mais duras, e levando em consideração o momento de ambas as equipes, esse deve ser um jogo eletrizante desde o apito inicial.

E, além disso, vale ressaltar que nos dois jogos mais recentes do Coxa, a equipe comandada por Thiago Kosloski foi advertida com pelo menos um cartão amarelo nos primeiros 20 minutos da partida.

Palpite 3 - Coritiba x Athletico-PR - Primeiro cartão antes dos 24 minutos: 1.84 na Betano.