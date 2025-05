Palpite Corinthians x Santos - Brasileirão - 18/05/2025

Corinthians e Santos disputam, às 16h deste domingo (18), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), mais um clássico pelo Brasileirão.

Com uma rivalidade gigante em jogo, as duas equipes querem sair com a vitória do confronto, que pode marcar uma virada de chave para os times.

Melhores dicas de apostas para Corinthians x Santos

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds Ambos marcam Sim 2.05 na Betano Dupla Hipótese Corinthians vence ou empata 1.22 na Betano Número de cartões Mais de 5.5 cartões 2.02 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização no dia 16/5, às 18h.

Promoção para apostar no clássico

A Novibet está com uma promoção com odds 50 para quem quiser apostar no clássico entre Corinthians e Santos.

Para participar, o apostador deve realizar uma aposta simples no mercado de resultado final, indicando o time que acredita que vencerá a partida, utilizando as odds especificadas na plataforma bet. Em caso de acerto, os ganhos serão multiplicados em 50 vezes.

É importante ressaltar que a aposta deve ser feita no mercado de vencedor do confronto, e não na seção de Super Odds. O valor máximo permitido por aposta é de R$1,00. Apostas realizadas na modalidade Super Odds não serão consideradas válidas para esta promoção. O pagamento dos valores aos apostadores vencedores será efetuado em até 48 horas após o encerramento da partida.

Apostar na Novibet

Como chegam as equipes

Distantes na tabela, Corinthians e Santos se reencontram em jogo que pode mudar a vida de ambos no campeonato. Para o Corinthians, que tem dez pontos, um resultado positivo pode alçar o time à parte de cima da tabela, enquanto para o Santos, que tem apenas cinco pontos e amarga a zona do rebaixamento, uma vitória pode mudar o astral da equipe, abalado pela temporada turbulenta.

O Corinthians busca encontrar constância com a chegada de Dorival Júnior ao clube. Desde que o técnico assumiu, na partida contra o Grêmio Novorizontino pela Copa do Brasil, as coisas melhoraram no Timão, mas não o suficiente para engatar uma sequência de vitórias. Desde a estreia do novo técnico, a equipe conseguiu três vitórias, um empate e uma derrota.

A temporada do Corinthians é boa, e até mesmo supera as expectativas da torcida. Em 34 jogos, o time conseguiu 19 vitórias, oito empates e sofreu sete derrotas. O Timão foi campeão do Campeonato Paulista no início da temporada.

De volta à Série A do Brasileirão, o Santos ainda encontra as mesmas dificuldades que o fizeram cair em 2023: falta de encaixe e padrão de jogo. Agora, sob o comando de Cléber Xavier, a equipe ainda não venceu, e a pressão por resultados cresceu. Desde a estreia do treinador, contra o CRB, a equipe perdeu para o Grêmio, fora de casa, e empatou em casa contra o Ceará.

O ano do Santos não é bom. Em 23 jogos, a equipe venceu sete, empatou seis e já soma 10 derrotas na temporada.

O jogo deste domingo (18) será o de 313 entre Corinthians e Santos na história. O Timão tem 123 vitórias, enquanto o Peixe soma 99 triunfos. Outros 90 jogos terminaram empatados.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Memphis Depay.

Santos: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano (Barreal); Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares).

Ambos marcam no clássico

Nos últimos seis clássicos entre Corinthians e Santos, os times marcaram gols na partida, e isso deve se repetir no confronto deste domingo, na Neo Química Arena. Empurrado pela torcida, o Timão deve jogar para frente desde o início, enquanto o Peixe aproveitará eventuais falhas para acionar seu ataque qualificado.

Palpite 1- Ambos marcam na partida, com odds de 2.05 na Betano.

Timão defende invencibilidade

Sem perder para o Santos em Itaquera desde 2022, o Corinthians quer que isso se mantenha no clássico deste domingo. Desde então, cinco jogos foram disputados, com três vitórias do Timão e dois empates. Nos últimos dois jogos, duas vitórias do Corinthians por 2 a 1.

Palpite 2- Corinthians vence ou empata, com odds de 1.22 na Betano.

Jogo grande e nervoso

Como todo clássico, a vontade de vencer pode gerar um ímpeto a mais nas equipes, o que também pode ocasionar um número elevado de cartões. No último encontro, por exemplo, sete cartões foram aplicados aos jogadores de Corinthians e Santos.

Palpite 3- mais de 5.5 cartões no jogo, com odds de 2.05 na Betano.