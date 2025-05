Palpite Corinthians x Internacional - Brasileirão Série A - 03/05/2025

Corinthians tenta embalar em casa, enquanto Internacional busca confirmar boa fase fora.

Corinthians tem bom retrospecto como mandante, enquanto o Inter se mostra um forte oponente como visitante. Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado na Neo Química Arena, às 18h30. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Confira dicas de palpites, mercados, análises e prováveis escalações para Corinthians x Internacional.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Corinthians ou empate 1.35 Ambas Marcam SIM 1.87 Escanteios Internacional Mais 4,5 1.75

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 01/05, às 17h53.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Como chegam as equipes

12º colocado na tabela, o Corinthians ainda não engrenou neste Brasileirão e tem tido dificuldades em emplacar uma sequência de bons resultados. Com duas vitórias, três derrotas e um empate, o Alvinegro acumula sete pontos em seis rodadas. Na sexta rodada, amargou uma dolorosa derrota por 4x0 para o Flamengo. Já na Copa do Brasil, estreou com pé direito ao vencer o Novorizontino por 1x0, jogando fora de casa.

O Internacional também fez sua estreia na segunda maior competição do futebol nacional e venceu o Maracanã com placar apertado de 1x0, mesmo contando com o fator do mando de campo a seu favor. No Brasileirão, o Colorado subiu seis posições após a vitória de 3x1 sobre o Juventude, ocupando agora a 6ª posição com nove pontos

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres (Cacá) e Angileri; Carrillo, Raniele, Bidon e Coronado; Yuri Alberto e Romero. Técnico: Dorival Júnior.

Internacional: Anthoni; Nathan, Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique e Fernando; Tabata, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Dupla Chance

Jogando em casa, o Timão tem bons resultados nesta temporada. Em 16 jogos, saiu vitorioso 12 vezes e perdeu apenas duas vezes. Inclusive, as duas vezes que venceu até agora no Campeonato Brasileiro foram justamente jogando com o mando de campo, contra o Vasco e posteriormente contra o Sport.

Em contrapartida, o Inter apresenta um ótimo desempenho longe da sua torcida em 2025. Invicto há dez jogos como visitante, o clube gaúcho ainda não perdeu fora de casa nesta temporada, com quatro vitórias e seis empates. Observa-se que, se por um lado o Corinthians sabe controlar o jogo na Neo Química, o Internacional tem se mostrado um visitante que dificulta o jogo dos donos da casa.

Considerando que o elenco colorado soma seis empates fora e o time alvinegro acumula 12 vitórias em casa este ano, a tendência é de um jogo disputado e sem favorito claro, já que ambas as equipes apresentaram oscilações de resultados em suas partidas recentes. Nesse caso, o palpite para dupla hipótese pode ser uma boa aposta.

Palpite 1 - Corinthians ou Empate com odd 1.35 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Internacional nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas marcam (SIM)

Nas 34 partidas disputadas na atual temporada, o Corinthians marcou 41 vezes, com uma média de 1,20 gols por jogo. Porém, sua defesa já tomou 33 gols, evidenciando a fragilidade do setor defensivo da equipe, já que é praticamente um gol tomado a cada jogo. Só no Brasileirão, foram dez gols sofridos e seis gols a favor.

O Internacional, por outro lado, dispõe de uma zaga com resultados mais sólidos, com 14 gols levados em 22 duelos, enquanto o ataque fez 40 gols. Nos últimos cinco jogos, o Inter só não marcou em uma ocasião, mas sofreu gols em três oportunidades. Com base nas estatísticas, é provável que saiam gols para os dois lados neste encontro, e com isso o mercado de ambas marcam parece ser bastante interessante.

Palpite 2 - SIM para Ambas Marcam com odd 1.87 na Betano

Escanteios para o Internacional

Escanteios têm sido um ponto forte do Internacional em seus últimos dez jogos. Com 57 cantos cobrados no total, em seis dessas disputas o time comandado por Roger Machado conseguiu arrancar no mínimo cinco escanteios na partida. Destaque para o jogo contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, foram incríveis 15 escanteios cobrados pelo time do Inter, dez deles nos primeiros 45 minutos.

Analisando os números, o mercado para escanteios tem sido uma boa opção nos jogos do Colorado, considerando a alta taxa de escanteios a favor por jogo.

Palpite 3 - Mais 4,5 Escanteios para o Internacional com odd 1.75 na Betano