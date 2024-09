Palpite Corinthians x Fortaleza - Sul-Americana - 24/9/24

Pelo jogo de volta das quartas de final, um duelo de brasileiros: o Corinthians recebe o Fortaleza.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (24 de setembro), às 21h30, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Corinthians ou empate 1.35 na Betano Time para classificar Corinthians 1.08 na Betano Primeiro tempo total de gols Mais de 0,5 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Corinthians forte em casa

Na Copa Sul-Americana, o time paulista realizou quatro jogos em casa, dos quais venceu três (75%) e perdeu apenas um (25%).

Ainda, a equipe vem embalada por três vitórias seguidas na Neo Química Arena, sendo a última delas contra o Atlético-GO, por 3 a 0, no final de semana passado.

Considerando esses dados e o fato do Timão ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, eles terão como vantagem o fato de jogar por um empate.

Palpite 1 - Corinthians x Fortaleza - Corinthians ou Empate: 1.35 na Betano.

Timão com vantagem no agregado

A torcida corintiana tem muitos motivos para acreditar na classificação da equipe. Afinal, o Corinthians tem muitas vantagens para esse duelo.

O time comandado por Ramón Díaz tem a favor o mando de campo, o apoio da torcida e dois gols de vantagem em relação aos seus adversários.

Ainda que o Fortaleza tenha um forte poder ofensivo, o Corinthians vem vivenciando uma boa fase de recuperação, que pode ser determinante para seu sucesso nesta fase.

Palpite 2 - Corinthians x Fortaleza - Corinthians classifica: 1.08 na Betano.

Fortaleza vai para o tudo ou nada

Para a equipe cearense não resta outra alternativa a não ser se lançar desde o início do jogo ao ataque em busca de gols.

Por ter a desvantagem de dois tentos, o Fortaleza entende a responsabilidade de tentar marcar um gol cedo. Por outro lado, o Corinthians pode se aproveitar dos espaços gerados.

É importante considerar ainda que, nos últimos quatro jogos do Leão do Pici, em todos eles houve mais de 0,5 gols no primeiro tempo.

Palpite 3 - Corinthians x Fortaleza - Mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 1.45 na Betano.