Palpite Corinthians x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 7/10/23

Veja palpites para apostar em Corinthians x Flamengo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Neste confronto da 26ª rodada do Brasileirão, o Corinthians recebe o Flamengo. O Clássico das Nações acontece no dia 7 de outubro (sábado), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 2.52 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 1.70 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Corinthians vem de decepções

Na rodada anterior do Brasileirão, o Corinthians teve um Majestoso no Morumbi. No clássico, a equipe de Parque São Jorge foi superada pelo São Paulo por 2 a 1, de virada.

Na sequência, num jogo decisivo contra o Fortaleza pelo segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians foi derrotado por 2 a 0 e, consequentemente, foi eliminado do campeonato continental.

Além das derrotas seguidas, o Timão escancarou muitas falhas em seu sistema defensivo, além de uma visível ineficiência no ataque. Nesse sentido, ainda que jogue em casa, a equipe deve levar pressão do Flamengo, que faz do Brasileirão sua última chance de título na temporada.

Palpite 1 - Corinthians x Flamengo - Flamengo vence: 2.52 na Betano.

Último jogo do Corinthians teve mais de 16 escanteios

A competição era outra e havia uma vaga para a final do campeonato em disputa, o que naturalmente fez com que o jogo diante do Fortaleza se tornasse muito dinâmico. Como resultado: 17 escanteios no Castelão.

Ainda, para reforçar esse palpite, vale mencionar que no Brasileirão, em 25 jogos o Corinthians teve 114 escanteios a favor (média de 4,56). Enquanto o Flamengo teve 135 escanteios (média de 5,40).

Somando a média dos dois times no campeonato nacional, podemos chegar a um número de 9,96. Ainda, atrelando isso ao fato de que ambos precisam do resultado, é conveniente acreditar num jogo com muitos tiros de canto.

Palpite 2 - Corinthians x Flamengo - Mais de 9,5 escanteios: 1.70 na Betano.

Flamengo vem de jogos pouco movimentados

Os últimos quatro jogos em que o Flamengo esteve envolvido tiveram menos de três gols. Isso aconteceu no 1 a 0 contra o Bahia, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, 0 a 0 frente ao Goiás e 0 a 1, de novo contra o São Paulo.

Do lado corintiano, três de seus últimos quatro jogos também tiveram resultados abaixo de três gols. Na ocasião, a única partida que teve exatamente três foi quando foram derrotados pelo São Paulo, na rodada anterior.

Ainda, vale mencionar que no histórico do confronto, sete dos oito duelos mais recentes entre Corinthians e Flamengo tiveram menos de 2,5 gols. Com isso, acreditamos ser prudente acreditar numa partida de poucas bolas na rede.

Palpite 3 - Corinthians x Flamengo - Menos de 2,5 gols: 1.65 na Betano.