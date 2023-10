Palpite Corinthians x América-MG - Campeonato Brasileiro - 22/10/23

Saiba os melhores palpites para o jogo Corinthians x América-MG, no Campeonato Brasileiro 2023.

O Corinthians deve estar abalado pelo modo como deixou a vitória escapar na rodada passada. Vencendo por 3-2 e com dois homens a mais, o Timão permitiu o empate para o Fluminense no Rio de Janeiro.

Voltando para a Neo Química Arena, o Corinthians busca a sua primeira vitória em um mês, sem vencer desde que bateu o Botafogo por 1-0 na 24ª rodada.

Os especialistas em apostas da Goal apresentam opções de palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.50 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.83 na Betano Total de gols do Corinthians Dois ou menos 1.28 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Timão é equipe que mais empata

Nenhum time neste Brasileirão terminou tantas partidas em igualdade quanto o Corinthians. Os 11 empates do Timão são a maior marca da competição, sendo que apenas Bragantino e Cruzeiro também estão nos dígitos duplos em empates.

Três dos últimos cinco jogos do Timão terminaram sem um vencedor, incluindo os seus dois mais recentes, contra Fluminense e Flamengo.

Na Neo Química Arena, o Corinthians já realizou 13 jogos neste Brasileirão, e empatou sete vezes.

Palpite 1 - Corinthians x América-MG - Empate: 3.50 na Betano.

Coelho sofreu 31 gols como visitante

Em apenas 13 jogos fora de casa, estes 31 gols representam um ponto fraco estrondoso do lado do Coelho,

O América-MG não sabe o que é passar uma partida como visitante sem sofrer gols, desde que enfrentou o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro.

Se o Coelho pratica jogos com muitos gols como visitante, o Timão também fornece um cenário propício para a bola balançar as redes múltiplas vezes.

Em quatro dos últimos cinco jogos do Timão, as duas equipes em campo marcaram pelo menos uma vez.

Os quatro empates mais recentes do Timão, em todas as competições, foram com ambas as equipes marcando.

Palpite 2 - Corinthians x América-MG - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.83 na Betano.

Empates em casa se tornando a norma para o Timão

O Corinthians vem proporcionando jogos com gols, mas, ao mesmo tempo, não é como se o seu desempenho na Neo Química Arena fosse o ideal.

Nos seis jogos mais recentes em casa, em todas as competições, o Timão só saiu vitorioso em um, com cinco empates.

Nestes seis jogos, o Timão só balançou as redes múltiplas vezes em uma partida, no empate por 4-4 com o Tricolor Gaúcho.

Palpite 3 - Corinthians para marcar dois gols ou menos: 1.28 na Betano.