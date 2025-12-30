Palpite Chelsea x Bournemouth - Premier League - 30/12/2025

Os Cherries viajam para o oeste de Londres. Ocupando a 15ª posição na tabela, sete pontos a menos que seus adversários de terça-feira, o Chelsea venceu apenas um dos últimos cinco jogos.

Melhores palpites para Chelsea x Bournemouth:

Nossa análise: momento das equipes

É o quinto colocado contra o décimo quinto na tarde de terça-feira. Os Blues de Enzo Maresca enfrentam o Bournemouth de Andoni Iraola, que tem estado fora de forma nas últimas semanas.

O Chelsea está longe de sua melhor forma. Os Blues deixaram escapar uma liderança apertada em casa contra o Aston Villa em seu jogo mais recente da Premier League.

O gol de João Pedro foi eventualmente anulado por dois gols de Ollie Watkins do Villa.

Os homens de Maresca têm participado de muitos jogos emocionantes recentemente. Quatro dos seus últimos cinco jogos da Premier League tiveram três ou mais gols, com ambas as equipes marcando.

A incapacidade de manter a defesa intacta consistentemente tem lhes custado caro ultimamente.

É preciso voltar a 26 de outubro para encontrar a última vitória do Bournemouth na Premier League. Desde então, eles já passaram nove partidas sem vencer.

Iraola ainda está sem os serviços de Ben Gannon-Doak, Tyler Adams e Veljko Milosavljevic devido à lesão.

A Premier League é tão imprevisível que os Cherries permanecem mais próximos do quinto lugar do que do West Ham, que está na 18ª posição.

Prováveis escalações para Chelsea x Bournemouth

Chelsea: Sanchez, Cucurella, Gusto, Chalobah, Badiashile, Fernandez, James, Neto, Garnacho, Palmer, Pedro;

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Smith, Diakite, Senesi, Cook, Tavernier, Jimenez, Semenyo, Kluivert, Evanilson.

Apostamos que os Blues aliviarão a pressão sobre Maresca

Embora não seja fácil apoiar o Chelsea com total confiança no momento, ainda vemos os Blues como a escolha provável.

Considerando a má forma recente do Bournemouth e a sequência de nove jogos invictos do Chelsea no confronto direto, uma vitória em casa parece uma previsão sensata.

O recente histórico defensivo do Bournemouth nos dá confiança para apostar contra os Cherries em Stamford Bridge. Eles sofreram 15 gols nos últimos quatro jogos fora de casa.

O Chelsea marcou primeiro em cinco dos seus últimos sete confrontos diretos e tem uma média de 1,67 gols marcados por jogo. Espera-se que os Blues assumam o controle mais uma vez.

Palpite 1 para Chelsea x Bournemouth: Chelsea -1 (handicap 3-vias), com odds de 2.37 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Bournemouth nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos mais gols após o intervalo em Stamford Bridge

Analisando os dados de distribuição de gols nos jogos em casa do Chelsea e nos jogos fora de casa do Bournemouth, revelam-se algumas tendências notáveis.

O Chelsea marcou sete dos seus 13 gols em casa no segundo tempo das partidas. O Bournemouth também sofreu 16 dos seus 27 gols fora de casa após o intervalo.

O Chelsea só sofreu um gol no primeiro tempo dos seus jogos em casa até agora nesta temporada.

Nesse sentido, foi surpreendente que a probabilidade de o segundo tempo produzir mais gols que o primeiro tenha sido de apenas 50%.

Esta parece ser a aposta de valor do nosso trio de previsões para Chelsea x Bournemouth.

Palpite 2 para Chelsea x Bournemouth: Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 2.00 na Betano.

Pedro do Chelsea contribuirá com um gol ou uma assistência

João Pedro teve um início promissor no Chelsea desde que chegou do Brighton neste verão. A aquisição de alto valor já registrou nove contribuições para gols em 18 aparições, com uma taxa de acerto de 50%.

Pedro marcou seu sexto gol na Premier League da temporada na derrota do Chelsea por 2-1 em casa para o Aston Villa. Seus instintos de artilheiro o ajudaram a encontrar uma oportunidade de curta distância.

Ele também tem três assistências em seu nome até agora nesta temporada. Seu relacionamento em campo com Cole Palmer tem um potencial sério.

Os mercados de apostas acreditam que há apenas 47,62% de chance de Pedro marcar ou dar assistência contra o Bournemouth. Isso parece baixo, dado seu recente desempenho e a defesa frágil do Bournemouth.

Ele também registrou dois gols e duas assistências em seus últimos cinco confrontos da Premier League contra os Cherries com o Brighton.