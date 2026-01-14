Palpite Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa - 14/01/2026

O Arsenal tem uma sequência de nove jogos invicto contra os Blues para manter. É nesse cenário que Mikel Arteta enfrenta o novo técnico do Chelsea, Liam Rosenior.

Melhores palpites para Chelsea x Arsenal:

Nossa análise: momento das equipes

Após superar o Crystal Palace nos pênaltis nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, os Gunners enfrentam o Chelsea no primeiro jogo da semifinal na quarta-feira.

O novo técnico do Chelsea, Liam Rosenior, comandará seu primeiro jogo em casa como treinador dos Blues. Seu primeiro jogo fora é a viagem de sábado a Charlton na 3ª Rodada da Copa da Inglaterra.

Esses jogos de copa são uma chance imediata para Rosenior construir algum ímpeto, o que é vital, dado que o Chelsea não venceu seus últimos cinco jogos da Premier League.

Rosenior precisa melhorar a estrutura defensiva do Chelsea e a forma como começam os jogos, já que sofreram o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos.

Os Blues também não conseguiram manter um jogo sem sofrer gols nos últimos seis jogos.

Em contraste, os Gunners perderam apenas dois dos seus 21 jogos na Premier League nesta temporada e garantiram sete vitórias nos últimos oito jogos.

À medida que avançam em direção a um título da Premier League, garantir uma dobradinha doméstica seria uma conquista significativa para o técnico espanhol.

Prováveis escalações para Chelsea x Arsenal

Chelsea: Sanchez; Gusto, Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Santos, Caicedo, Neto, Fernandez, Palmer, Delap;

Arsenal: Raya; Timber, Hincapié, Gabriel, Saliba, Rice, Odegaard, Zubimendi, Saka, Trossard, Gyökeres.

Apostamos em um empate

As últimas três partidas entre Chelsea e Arsenal em Stamford Bridge resultaram em empates. Portanto, há uma forte chance de que essa sequência possa se estender para quatro jogos na tarde de quarta-feira.

Como este é um confronto em duas mãos, um empate seria um resultado aceitável para ambos os clubes.

O Arsenal pode esperar levar os Blues de volta ao Emirates para decidir a segunda partida diante de seus próprios torcedores. Quanto a Rosenior, ele evitaria uma derrota em seu primeiro jogo em casa no comando.

Quase três quintos (57,14%) dos últimos sete jogos entre Chelsea e Arsenal em Stamford Bridge terminaram em empates. Portanto, apostar em mais um com uma probabilidade de apenas 30,30% parece uma escolha inteligente.

Palpite 1 para Chelsea x Arsenal: Empate, com odds de 3.30 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Gunners abrirão o placar

O Arsenal tem um histórico consistente de começar bem contra o Chelsea, já que marcou primeiro em sete dos últimos nove encontros com os Blues.

Além disso, marcaram primeiro em seis dos últimos sete jogos em todas as competições. No entanto, os mercados de apostas dão aos Gunners apenas 52,63% de chance de fazer isso na quarta-feira.

Portanto, esta é a melhor jogada de valor do nosso trio de previsões para Chelsea x Arsenal desta semana.

Vale a pena notar que o Arsenal é o segundo maior artilheiro da Premier League, atrás do Manchester City, apesar de seus problemas para encontrar um atacante central eficiente.

Dada a atual falta de coesão do Chelsea enquanto se adaptam à abordagem tática de Rosenior, o Arsenal está bem posicionado para começar forte e encontrar a rede primeiro mais uma vez.

Palpite 2 para Chelsea x Arsenal: Arsenal: primeiro gol, com odds de 1.90 na Betano.

Este jogo de ida será taticamente disciplinado

Quase três quartos (72%) dos primeiros jogos das semifinais da Copa da Liga Inglesa nas últimas dez temporadas tiveram dois gols ou menos.

Isso inclui um empate sem gols entre esses dois clubes em Stamford Bridge durante as semifinais da Copa da Liga Inglesa 2017/18.

Embora outro empate sem gols seja improvável, há algum valor em apostar em menos de 2.5 gols nesta partida.

Os mercados de apostas sugerem que há uma chance de 54,05% de dois ou menos gols serem marcados na noite de quarta-feira.

Dado os dados históricos, a defesa sólida do Arsenal e o desejo de Rosenior de começar bem seu comando técnico, espera-se que ambas as equipes priorizem a minimização de erros neste jogo de abertura.