Palpite Bragantino x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 11/6/24

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Bragantino recebe o time do Atlético-MG.

O duelo está marcado para o dia 11 de junho (terça-feira), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Confira, portanto, as dicas de apostas que nossos especialistas selecionaram.

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 3.00 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.93 na Betano Jogador a marcar Paulinho a qualquer momento 2.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Galo ainda invicto no campeonato

O Atlético-MG ao lado do Fortaleza é o único time ainda sem derrotas no Brasileirão. Em seis jogos realizados foram contabilizados duas vitórias e quatro empates.

Do outro lado, o Massa Bruta almeja entrar no G-4 ainda nesta rodada. Atualmente o Bragantino tem 12 pontos e é o sexto colocado da competição.

Embora seja mandante e esteja em uma posição mais elevada que seus adversários, o Massa Bruta não é o favorito. Afinal, o Atlético-MG, com um elenco mais robusto, tem totais condições de vencer esse jogo.

Palpite 1 - Bragantino x Atlético-MG - Atlético-MG vence: 3.00 na Betano.

Ambos vão em busca da vitória

No Campeonato Brasileiro 2024, o RB Bragantino fez sete jogos, marcando nove gols e sofrendo seis, totalizando quinze. Dessa forma, a média de gols em partidas que o envolvem se estabelece em 2,14.

Do lado do Galo, seis duelos foram realizados, desses, marcou dez gols e sofreu quatro, totalizando quatorze. Sendo assim, a sua média de gols feitos e sofridos por rodada é de 2,33.

Ainda, dos sete jogos realizados pelo Bragantino no campeonato, em pelo menos quatro deles o resultado final teve as duas equipes marcando gols, fortalecendo a expectativa para os dois times marcarem neste confronto.

Palpite 2 - Bragantino x Atlético-MG - Sim para ambos marcam: 1.93 na Betano.

Paulinho em excelente fase

O artilheiro do Galo no Brasileirão é o chileno Eduardo Vargas, que marcou três gols. Paulinho, por sua vez, é o segundo melhor da equipe no campeonato, tendo anotado dois tentos.

Ao abranger os números do atacante para outros campeonatos, tal como a Libertadores, o atleta tem cinco gols e é o vice-artilheiro do torneio continental.

Na temporada de 2024 como um todo, Paulinho realizou 24 jogos, e desses, conseguiu marcar um total de nove gols (média de 0,37).

Palpite 3 - Bragantino x Atlético-MG - Paulinho marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.