Palpite Botafogo x Seattle Sounders - Mundial de Clubes - 15/06/2025

Apresentamos três dicas para Botafogo x Seattle Sounders em seu encontro no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes no domingo, 15 de junho.

Nosso especialista em apostas acredita que os brasileiros vencerão o Seattle Sounders no Lumen Field e calarão a torcida da casa.

Dicas de apostas para Botafogo x Seattle Sounders

Mercado Palpite Odds na Betboom Resultado Final Botafogo para vencer 1.92 Total de Gols do Botafogo Botafogo para marcar mais de 1.5 gols 2.00 Total de Gols Mais de 2.5 gols 2.14

As odds estão sujeitas a mudança. Última atualização feita dia 13/06, às 15h.

Espera-se que o Botafogo saia vitorioso com um placar de 3-1 sobre o Seattle Sounders.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Embora a forma do Botafogo não tenha sido perfeita ultimamente, eles são os atuais campeões da Copa Libertadores. Além disso, conseguiram alguns resultados notáveis recentemente e chegarão a Seattle com três vitórias consecutivas. Estão confiantes em garantir um resultado positivo.

Enquanto isso, a temporada de 2025 do Seattle Sounders tem sido bastante inconsistente. Além de estarem no meio da tabela na MLS, perderam mais do que ganharam e sofreram seis gols em seus últimos dois jogos. Eles são relativamente bons em casa, mas precisarão de uma performance forte para vencer o Botafogo.

Escalações esperadas para Botafogo x Seattle Sounders

Escalação esperada do Botafogo: John, Vitinho, Jair, Barboza, Telles, Freitas, Gregore, Savarino, Artur, Jesus, Cuibano;

Escalação esperada do Seattle Sounders: Frei, Roldan, Gomez, Roldan, Ragen, Tolo, Vargas, de la Vega, Rusnak, Kent, Ferreira.

Os campeões sul-americanos estão aqui

Embora o Botafogo possa não ser tão dominante como na era de Garrincha, Didi e Nilton Santos, eles são os campeões da Copa Libertadores. Com jogadores como Igor Jesus, Savarino e Artur, podem causar problemas reais, especialmente contra os Sounders, uma equipe que tem lutado com inconsistências.

Ao contrário do outro confronto no Grupo B, ambas as equipes estarão frescas, já que ainda estão no meio de suas temporadas regulares. Os anfitriões podem ter a vantagem de jogar em casa, mas a Estrela Solitária tem muito mais experiência em grandes competições. Portanto, esperamos uma vitória brasileira em Washington.

Dica de aposta 1 para Botafogo x Seattle Sounders: Botafogo para vencer com odds de 1.92 na Betboom

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Botafogo x Seattle Sounders nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os brasileiros marcam gols

Como mencionado, o Botafogo vai para a CWC após três vitórias consecutivas. Eles também marcaram mais de dois gols em quatro dos seus últimos oito jogos, incluindo três na partida mais recente. Jesus marcou quatro vezes em 10 jogos da Série A nesta temporada, e o ex-jogador do Manchester United, Alex Telles, também tem sido prolífico.

No entanto, Artur é sua maior ameaça, tendo se adaptado rapidamente desde sua transferência do Zenit São Petersburgo, e será uma parte importante das esperanças do Botafogo na CWC. Eles sentirão a oportunidade de capitalizar na defesa vazada dos Sounders. Enquanto isso, os americanos mantiveram quatro jogos sem sofrer gols em 13 partidas e sofreram mais de três gols em quatro partidas durante o mesmo período.

Dica de aposta 2 para Botafogo x Seattle Sounders: Botafogo para marcar mais de 1.5 gols com odds de 2.00 na Betboom

Fogos de artifício em Seattle

Este é um jogo importante para o Botafogo e os Sounders, considerando os outros grandes times no Grupo B. Eles sabem que precisam vencer se quiserem ter chance de avançar para as oitavas de final. Pode haver fogos de artifício, já que estão frescos por estarem na metade da temporada.

Mais de três gols foram marcados em cinco dos últimos oito jogos dos Sounders, enquanto os brasileiros marcaram mais de três vezes em quatro ocasiões em maio. Este confronto potencialmente verá muita ação, e gols em ambos os lados não seriam surpresa. O Botafogo tem sido bastante sólido defensivamente, mas o Rave Green vai querer dar aos seus torcedores algo para comemorar.