Palpite Botafogo x São Paulo - Brasileirão Série A - 16/04/2025

Pressionados, Botafogo e São Paulo disputam partida crucial para evitar mais turbulências.

O início do ano do Botafogo não foi nada animador para a sua torcida e o clube resolveu que era a hora de algumas mudanças. Cláudio Caçapa chegou a ser contratado para ser o técnico interino e não conseguiu tirar muita coisa do time, que foi eliminado de maneira precoce do Campeonato Carioca e teve um início conturbado no Campeonato Brasileiro. Renato Paiva foi contratado após isso, mas ainda não deu resultados.

Na última rodada, o time carioca perdeu para o RB Bragantino em um duelo contra um time da parte de baixo da tabela e decepcionou novamente os seus torcedores. Para piorar, o time precisa da vitória diante do São Paulo para não ter que se preocupar com a zona de rebaixamento do torneio.

Já o São Paulo, também vive momentos de incertezas. A equipe chegou a abrir o placar diante do Cruzeiro, mas novamente não conseguiu segurar o resultado e empatou mais um confronto. Em caso de derrota para o Botafogo, Zubeldia poderá ser demitido do cargo de treinador do time.

Mercado Palpite Odds ne bet365 Escanteios Menos de 10,5 escanteios 1.60 Cartões Menos de 4,5 cartões 1.57 Gols Menos de 2,5 gols 1.60

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 15/04, às 15h44.

Sequência do Botafogo na temporada é complicada

Em caso de empate ou derrota para o São Paulo, o Botafogo irá se complicar ainda mais na temporada, ainda mais por conta dos próximos jogos do time na temporada, que serão contra adversários bem complicados e em um nível de dificuldade muito grande.

Após o confronto diante do Tricolor, o Fogão terá pela frente o Atlético-MG, fora de casa, Estudiantes na Argentina e o Fluminense, em duelo no Nilton Santos. Esses confrontos vão ser decisivos para decidir se Renato Paiva irá continuar no cargo ou o clube irá optar por desligar o treinador.

Já o São Paulo, terá um clássico contra um Santos que contará com o retorno de Neymar ao time titular, um confronto fora de casa contra o Libertad e um duelo muito duro diante do Ceará, em duelo também longe do seu torcedor. O clube, que assim como o Botafogo, não sabe se irá conseguir manter o seu treinador.

Escalações Prováveis para Botafogo x São Paulo

Escalação Esperada do Botafogo: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Savarino, Arthur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Escalação Esperada do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz, Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Luciano e Ferreirinha; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Menos de 10,5 escanteios

Mesmo com dois times pressionados, é forte a tendência a não termos um número alto de escanteios, ainda mais observando o histórico recente das equipes nas últimas partidas. Tanto Botafogo, quanto São Paulo, não costumam ter muitos cantos nos seus jogos.

O Botafogo, por exemplo, manteve a linha de menos de 10,5 escanteios em quatro dos seus últimos cinco jogos, enquanto o São Paulo apresentou esse mesmo cenário em pelo menos 9 dos últimos 10 confrontos na temporada.

Palpite 1 - Menos de 10,5 escanteios com odd 1.60 na bet365

Mais de 4,5 cartões

Diferente da linha de escanteios, a aposta em cartões nesse jogo deve ser em um número alto de punições para os atletas. Nos últimos 10 jogos do Botafogo na temporada, em pelo menos 9 deles o time apresentou um cenário de mais de 4,5 cartões.

Enquanto isso, o São Paulo, que irá atuar longe do seu torcedor, também apresenta uma linha interessante em relação a um número alto de cartões. Nos seus últimos 7 jogos, em pelo menos 5 essa linha foi quebrada.

Palpite 2 - Mais de 4,5 cartões com odd 1.57 na bet365

Menos de 2,5 gols

Outra aposta para ficar de olho é em menos de 2,5 gols, ainda mais pela qualidade apresentada pelos times neste momento da temporada. O Botafogo apresentou essa linha em todos os seus últimos 5 jogos e não deve apresentar um cenário diferente nesse confronto, ainda mais se formos observar os últimos compromissos do São Paulo no ano.

O Tricolor Paulista também apresenta essa linha com muito valor. Nos seus últimos sete jogos, em pelo menos seis deles tivemos essa linha sendo quebrada. A única exceção foi no empate em 2 x 2 com o Alianza Lima, pela Libertadores.

Palpite 3 - Menos de 2,5 gols com odd 1.60 na bet365