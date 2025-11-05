Palpite Botafogo x Vasco - Brasileirão Série A - 05/11/2025

Botafogo precisa voltar a vencer para se firmar no G-7, enquanto o Vasco quer um espaço no grupo dos times que vão disputar a Libertadores.

Melhores palpites para Botafogo x Vasco:

Empate, com odds de 3.50 na bet365;

Rayan marca a qualquer momento, com odds de 4.50 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365.

Em clássico tenso, Botafogo e Vasco devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O duelo desta quarta-feira é decisivo para as ambições de ambos os times de olho em uma vaga no G-7 e, consequentemente, na Libertadores de 2026.

O Glorioso é o sétimo colocado, com 48 pontos, e quer eliminar a concorrência do Cruz-Maltino, que está em nono, com 42 pontos.

Na última rodada, o Botafogo empatou sem gols com o Mirassol, com uma atuação muito ruim, que gerou críticas da torcida.

Atual campeão, o Glorioso faz uma campanha decepcionante e agora tem muitas dificuldades para permanecer no G-7.

Do outro lado, o Vasco vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 0, em São Januário. Um resultado que foi um verdadeiro balde de água fria para o Gigante, que vinha bem, mas vacilou diante de sua torcida.

Prováveis escalações de Botafogo x Vasco

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano), Marlon Freitas, Danilo e Corrêa, Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral (Chris Ramos).

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Vegetti.

Times empataram recentemente

Botafogo e Vasco se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil e empataram nos dois confrontos por 1 a 1. Os times têm um nível muito parecido.

Além disso, apesar do Glorioso jogar em casa, o momento do Cruz-Maltino é melhor, com uma das melhores campanhas do returno deste Brasileirão.

Ao todo, foram quatro jogos entre as equipes neste ano. Além dos dois empates, uma vitória para cada lado.

O último a vencer foi o Glorioso, no primeiro turno do Brasileirão, por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, em um momento no qual o Vasco estava mal.

Agora, porém, as coisas mudaram, com o Alvinegro mal e o Vasco melhor.

Tendo em vista todo este cenário de equilíbrio, o empate parece o resultado mais provável para o clássico desta quarta-feira.

Palpite 1 para Botafogo x Vasco: Empate, com odds de 3.50 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cria da Colina vive ótima fase

Vice-artilheiro do Vasco neste Brasileirão, com 11 gols, o atacante Rayan é hoje o principal jogador da equipe cruz-maltina.

O técnico Fernando Diniz montou um esquema de jogo que privilegia o cria da Colina. Já são oito gols desde que o treinador assumiu o comando.

Apesar da derrota para o São Paulo, o time de São Januário somou 25 finalizações, em um sinal claro de que a equipe está buscando constantemente o gol.

Rayan só não marcou contra o São Paulo porque parou na trave em uma linda cabeçada que o goleiro Rafael apenas acompanhou.

O atacante do Vasco somou quatro finalizações em 26 toques na bola. Será que o Botafogo vai conseguir segurar o ímpeto e o grande momento do jovem talento da Colina?

Palpite 2 para Botafogo x Vasco: Rayan marca a qualquer momento, com odds de 4.50 na bet365.

Toma lá, dá cá

Os dois últimos clássicos entre Botafogo e Vasco tiveram gols de ambos os lados. Pouca coisa mudou desde então, e a tendência pode se repetir no Nilton Santos.

Apesar de uma campanha modesta, o Cruz-Maltino tem o quarto melhor ataque do campeonato, com 49 gols marcados. A defesa, porém, deixa a desejar. Já são 43 gols sofridos.

O Botafogo vem mal, mas tem números que não podem ser subestimados. O Glorioso soma 41 gols marcados e 28 sofridos.

Além disso, em casa, o time alvinegro deve tomar a iniciativa e partir para cima do rival, criando muitas dificuldades para o frágil sistema defensivo do Vasco.

Com grande poder ofensivo de ambos os lados, o mais provável é que as duas equipes voltem a marcar neste clássico.