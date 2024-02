Palpite Botafogo x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca - 3/2/24

Pela sexta rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Nova Iguaçu terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 3 de fevereiro (sábado), no Engenhão, Rio de Janeiro. Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Nova Iguaçu ou empate 2.95 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.70 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.53 na Betano

Nova Iguaçu vem fazendo uma boa campanha

Tirando os quatro grandes times do Rio de Janeiro, apenas Nova Iguaçu, Madureira e o Boavista vem fazendo de fato uma campanha consistente na Taça Guanabara. Mas um destaque especial fica para o Nova Iguaçu.

Em cinco jogos disputados até aqui, a equipe conseguiu somar 10 pontos. Provindos de três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Já o Botafogo, embora tenha os mesmos números na tabela classificatória que seus rivais desta partida, não demonstra muita segurança. Assim, naturalmente, o Fogão pode abrir espaços para que o Nova Iguaçu consiga surpreender neste duelo.

Palpite 1 - Botafogo x Nova Iguaçu - Chance dupla Nova Iguaçu ou empate: 2.95 na Betano.

Todos jogos do botafogo tiveram no máximo dois gols

O Botafogo vem encontrando dificuldades em seu setor ofensivo, não à toa a equipe vem apresentando o segundo pior ataque dentre os sete times mais bem colocados da competição.

Além disso, é importante considerar que nos cinco jogos realizados no Campeonato Carioca desta temporada, em todos os jogos do Fogão houve no máximo dois gols anotados.

Somando isso ao fato de que possivelmente o Nova Iguaçu vai a campo tentando explorar os contra-ataques, há possibilidade desta partida ter um número de gols reduzidos.

Palpite 2 - Botafogo x Nova Iguaçu - Menos de 2,5 gols: 1.70 na Betano.

Botafogo tem uma defesa consistente

Uma tendência bastante repetitiva nesta temporada para o Botafogo, tem sido seus resultados: em quatro dos últimos cinco jogos, apenas um time conseguiu marcar gols.

Esses números contrastam com a informação anterior, na qual a equipe apresenta um ataque que necessita de melhorias. Por outro lado, é importante considerar que o Fogão tem a segunda melhor defesa do campeonato.

Ainda, é importante observar que nos últimos quatro confrontos diretos entre esses dois times, todas as partidas terminaram com apenas um ou nenhum time conseguindo balançar as redes.

Palpite 3 - Botafogo x Nova Iguaçu - Não para ambos marcam: 1.53 na Betano.