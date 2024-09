Palpite Botafogo x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 28/09/24

Defendendo sua vantagem no topo da Série A, o Fogão retorna aos seus domínios para receber o Grêmio.

Segundo colocado na temporada passada, o ano de 2024 do Tricolor Gaúcho tem sido bem diferente, atualmente brigando na parte de baixo da tabela.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.73 na Parimatch Equipe marcar no primeiro tempo Grêmio não marcar 1.41 na Parimatch Equipe marcar no segundo tempo Botafogo marcar 1.60 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Aproximadamente 80% dos pontos somados

Líder isolado da competição, não é nenhuma surpresa que o Botafogo possui números expressivos quando atua diante de seu torcedor.

Os comandados de Artur Jorge somaram 31 dos 39 pontos que disputaram em seus domínios.

O desempenho recente na competição inclui três triunfos consecutivos em partidas realizadas no Estádio Nilton Santos, a mais recente delas sendo um triunfo contra o Corinthians pelo placar de 2-1.

Palpite 1 - Botafogo x Grêmio - Vitória do Botafogo: 1.73 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Grêmio pelo Brasileirão 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Boa sequência na defesa do Botafogo

Além de jogos intensos pelo Brasileirão, no qual continua a manter sua vantagem diante do Palmeiras, o Fogão também tem atuado recentemente no mata-mata da Libertadores.

Somando as últimas seis partidas do Glorioso por todas as competições, a equipe carioca sofreu apenas dois gols, sendo somente um como visitante.

Em 13 jogos como mandante na Série A, o Fogão saiu de campo sem ser vazado em seis ocasiões diferentes.

Palpite 2 - Botafogo x Grêmio - Grêmio não marcar: 1.41 na Parimatch.

Defesa do Tricolor Gaúcho deixa a desejar

O ataque do Grêmio até vem acumulando alguns jogos interessantes, com a ressalva de não ter enfrentando uma equipe tão dominante como o Fogão. Contudo, os resultados seguem ruins por falhas da defesa.

Nas últimas sete partidas por todas as competições, o Grêmio sofreu múltiplos gols em seis ocasiões.

Cumprindo um jogo que tinha sido atrasado no primeiro turno, o Tricolor Gaúcho enfrentou o Criciúma na sua última aparição e perdeu por 2-1 em seus domínios. Essa derrota representou o quarto embate consecutivo do Grêmio sendo vazado na etapa complementar.

Palpite 3 - Botafogo x Grêmio - Botafogo marcar no segundo tempo: 1.60 na Parimatch.