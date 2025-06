Palpite Benfica x Auckland City - Mundial de Clubes - 20/06/2025

Três palpites para Benfica x Auckland City no Mundial de Clubes em 20 de junho de 2025, incluindo excelente valor em um goleador.

Nosso especialista em apostas espera que o Benfica vença com facilidade na tarde de sexta-feira.

Dicas de apostas para Benfica x Auckland City

Mercado Palpite Odds na Betboom Total de Gols Mais de 6,5 gols 1.68 Goleador a qualquer momento Nicolás Otamendi 2.09 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 4.10

Esperamos que o Benfica vença por 7-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Benfica ganhará confiança de sua estreia no Mundial de Clubes contra o Boca Juniors. Apesar de estar com um jogador a menos e dois gols atrás em determinado momento, o time português conseguiu um empate em 2-2 faltando apenas seis minutos para o fim, mantendo-se na disputa por uma das duas primeiras posições.

No entanto, o resultado prolongou a sequência sem vitórias das Águias para quatro jogos - uma estatística preocupante para os homens de Bruno Lage e os torcedores. Felizmente, eles têm uma tarefa aparentemente mais fácil quando enfrentam o time amador Auckland City na Flórida na noite de sexta-feira.

Embora sejam de certa forma gigantes do futebol de clubes da Oceania, os Navy Blues receberam uma dura lição ao serem goleados por 10-0 pelos campeões da Bundesliga, Bayern de Munique.

Ainda assim, eles darão o seu máximo na sexta-feira, especialmente depois de terem algumas incursões no campo do Bayern na última partida, com uma atuação brilhante de Dylan Manickum.

Os neozelandeses não estão acostumados a derrotas pesadas como a de sua estreia no Grupo C. Eles estavam em uma sequência invicta de oito jogos antes disso (6 vitórias, 2 empates). Com o técnico do clube, Paul Posa, ausente por motivos pessoais, o técnico interino Ivan Vicelich terá que preparar suas tropas para enfrentar um dos maiores nomes do futebol português.

Escalações esperadas para Benfica x Auckland City

Escalação esperada do Benfica: Trubin; Dahl, Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Sanches; Di Maria, Aursnes, Bruma; Pavlidis;

Escalação esperada do Auckland City: Tracey; Murati, Boxall, Mitchell, Lobo; Ilich, den Heijer, Garriga; Yoo, Manickum, Bevan.

Uma enxurrada de gols em Orlando

Após garantir um ponto no primeiro jogo, o Benfica estará ansioso para enfrentar o Auckland City. O fato de o Bayern ter feito 10 gols nos neozelandeses encorajará os comandados de Bruno Lage. Não é cedo demais para dizer que as Águias dominarão em Orlando na sexta-feira.

Sua impressionante taxa de gols em casa na liga portuguesa é suficiente para apoiar nossa teoria de uma enxurrada de gols do lado europeu. Eles marcaram 52 gols em 17 partidas em casa, com uma média de 3,06 gols por jogo.

Com um time amador pela frente, o Benfica certamente pode dobrar essa média e se aproximar da contagem do Bayern. Vale mencionar a natureza dominante deles no primeiro jogo. Eles mantiveram 60% da posse de bola e tiveram um xG de 1,77, com 19 toques dentro da área adversária.

Esses números representam mais perigo para o Auckland City, já que eles concederam um xG de 4,28 e permitiram que o Bayern fizesse impressionantes 31 chutes, dos quais 17 foram no alvo. Todos os sinais apontam para uma enxurrada de gols na segunda partida dessas equipes na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Otamendi à frente do ataque do Benfica

Nicolás Otamendi, que foi eleito o melhor em campo na partida de estreia, está preparado para ser o catalisador para garantir os três pontos na sexta-feira. Ele marcou o gol de empate faltando apenas seis minutos para o apito final e fez várias incursões na área do Boca Juniors.

Otamendi teve três toques na área de perigo e fez dois chutes, um dos quais encontrou o fundo da rede. Seu histórico de gols no futebol doméstico é decente para um defensor, especialmente considerando sua altura, já que marcou seis gols em 31 aparições.

Incluindo o gol da semana passada, o defensor argentino marcou três gols em seus últimos cinco jogos (60%). Enfrentando um time totalmente amador, não seria surpreendente se ele marcasse de cabeça em uma jogada de bola parada nesta partida.

Um tiro longo dos Navy Blues

Embora todos os sinais apontem para um forte ataque do Benfica, o Auckland City deve estar confiante em marcar pelo menos um gol desta vez, especialmente dado o recente histórico do Benfica.

O Benfica sofreu pelo menos um gol em cada um dos seus últimos cinco jogos, todos com ambas as equipes marcando. Eles podem ter sido firmes na defesa na liga, mas recentemente têm sido vulneráveis na retaguarda.

Esse é o tipo de incentivo que os Navy Blues precisam antes de sexta-feira. Além de não terem marcado na última partida, o Auckland City tem um surpreendente histórico de gols. Eles encontraram a rede pelo menos uma vez nos últimos 28 jogos consecutivos.

A última vez que não marcaram foi no Mundial de Clubes de 2023, onde sofreram uma derrota por 3-0 para o Al Ittihad. É um tiro longo, mas vale a pena apostar que o time neozelandês encontrará o caminho do gol na sexta-feira.