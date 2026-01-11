Palpite Barcelona x Real Madrid - Supercopa da Espanha - 11/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que El Clásico mostre muitos gols novamente, com o Barcelona como o time que levantará o troféu.

Melhores palpites para Barcelona x Real Madrid:

Nossa análise: momento das equipes

O Real Madrid venceu por 2-1 quando os clubes se enfrentaram na La Liga em outubro. No entanto, pouco deu certo para os Blancos desde então, com Xabi Alonso sob forte pressão.

Mesmo uma vitória por 2-1 no derby sobre o Atlético de Madrid na semifinal na quinta-feira fez pouco para mudar essa situação.

O Barcelona foi muito mais convincente ao golear o Athletic Club por 5-0 para chegar à final. O time de Hansi Flick está em ótima forma, vencendo todos os seus jogos desde a derrota por 3-0 para o Chelsea em novembro.

Esta é a quarta final consecutiva de Supercopa do Clásico. O Barça venceu duas das últimas três, incluindo uma vitória por 5-2 neste confronto na temporada passada.

Prováveis escalações para Barcelona x Real Madrid

Barcelona: J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, E. Garcia, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski;

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo.

O Barça defenderá seu título da Supercopa

Mesmo na vitória de quinta-feira, o Real Madrid foi amplamente inexpressivo. Eles pareciam vulneráveis no jogo aéreo e enfrentaram 22 tentativas contra o Atleti.

O time de Diego Simeone venceu a contagem de xG por uma margem de 2.3 a 1.2.

Sem Kylian Mbappé, e com problemas significativos de lesões na defesa, é difícil ver o Real Madrid vencer esta competição.

Eles mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols nos últimos sete jogos. Isso é uma grande preocupação contra um ataque perigoso do Barça que estará em plena força.

O time de Flick venceu nove seguidos em todas as competições. Eles têm uma taxa de vitória de 86% desde uma derrota no Bernabéu em outubro, quando jogadores-chave estavam com a forma física comprometida.

Isso não deve ser um problema no domingo, e o Barça deve ser capaz de vencer nos 90 minutos.

Palpite 1 para Barcelona x Real Madrid: Barcelona vence, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols rolarão novamente no El Clásico

Este é um dos poucos grandes confrontos no futebol mundial que quase sempre corresponde às expectativas.

Desde o início da última temporada, foram marcados 26 gols nos cinco jogos do Clásico. Ambos os times marcaram em quatro desses jogos.

Embora o Barcelona tenha se fechado nas últimas semanas com cinco jogos sem sofrer gols, eles ainda estão cedendo chances.

Apenas uma atuação brilhante do goleiro Joan Garcia negou o Espanyol no último fim de semana. Eles permitiram 1,6 xG nesse jogo, enquanto o Villarreal também criou 1,6 xG contra o Barça em seu jogo anterior.

O Real Madrid já está sem Éder Militão, e seus dois zagueiros titulares foram forçados a sair na quinta-feira. Antonio Rüdiger agora é uma grande dúvida para este jogo, o que deve ser uma boa notícia para o ataque adversário.

Apostar em mais de 3,5 gols foi lucrativo em quatro dos últimos cinco encontros entre os clubes. Essa aposta parece boa novamente com uma probabilidade implícita de 51,3%.

Palpite 2 para Barcelona x Real Madrid: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.95 na Betano.

Os Catalães vêm no embalo

Mesmo com Lamine Yamal no banco, o Barça ainda marcou quatro gols em 16 minutos contra o Athletic.

Marcus Rashford, Dani Olmo e Robert Lewandowski também foram apenas substitutos nesse jogo. Isso destaca a impressionante profundidade que Flick tem à sua disposição.

Com pernas frescas esperadas para entrar, eles devem fazer perguntas regulares a uma defesa do Real Madrid desfalcada.

O Barça também pode se orgulhar de sua média de um gol a cada 24 minutos contra este adversário na temporada passada.

Nesta temporada, eles continuaram a jogar futebol ofensivo de alto risco. Desde o último Clásico, eles marcaram duas vezes ou mais em 13 dos seus 14 jogos.

Os gigantes catalães tiveram uma média de 2,86 gols por 90 minutos nesse período.

Dado essas tendências, apostar nos favoritos para marcar mais de 2,5 gols parece bom com uma probabilidade implícita de 35,7%.