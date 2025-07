Palpite Bahia x Juventude - Brasileirão Série A - 27/07/2025

Bahia e Juventude se enfrentam neste domingo (27), às 18h30, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes vivem momentos opostos: o Bahia não perde há quatro jogos, enquanto o Juventude briga contra o rebaixamento.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Bahia x Juventude.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Bahia 1.36 Total de Gols Mais 2,5 1.80 Total de Escanteios Menos 10,5 1.70

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 25/07, às 13h57.

Como chegam as equipes

O Bahia volta a campo neste domingo após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana diante do América de Cali, na última terça-feira (22).

Devido a esse compromisso internacional, o clube não disputou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreu no meio da semana, e teve sua partida adiada.

Apesar do revés no torneio continental, o Esquadrão vive um bom momento no Brasileirão. Com dois jogos a menos, ocupa a 6ª colocação com 25 pontos e está invicto há quatro rodadas, somando três vitórias e um empate nesse período.

O Juventude, por outro lado, enfrenta uma realidade bem diferente. Atualmente na zona de rebaixamento, o time gaúcho é o 18º colocado e venceu apenas três partidas desde o início da competição.

A equipe chega ao confronto de domingo abalada por duas derrotas consecutivas: uma goleada por 4x0 para o Cruzeiro na 15ª rodada e, mais recentemente, uma derrota em casa por 1x0 para o São Paulo.

Para o Bahia vencer

O confronto entre Bahia e Juventude promete ter os mandantes como favoritos, ao menos é o esperado com base no desempenho das equipes.

O Tricolor de Aço vive boa fase, especialmente jogando na Fonte Nova, onde soma seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos.

A equipe baiana mostra melhor aproveitamento em suas partidas e um elenco tecnicamente superior, o que a torna favorita clara para o duelo.

Do outro lado, o Juventude luta contra o fantasma do rebaixamento e ainda não demonstra sinais de reação.

O time tem encontrado dificuldades tanto em casa quanto fora, o que o coloca em desvantagem neste embate.

Diante do cenário atual, nosso palpite é na vitória do Bahia.

Palpite 1 - Vitória do Bahia com Odd 1.36 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Juventude nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Perspectiva de uma partida com mais de 2,5 gols

O Bahia, apesar do baixo rendimento ofensivo nos últimos três jogos (apenas um gol marcado), mostrou poder de ataque em seis das últimas dez partidas, onde o total de gols superou a marca de 2,5, com o Tricolor somando 14 gols nesses encontros.

Além disso, o Bahia enfrenta a defesa mais vazada do Brasileirão: o Juventude já levou 29 gols em 14 jogos.

O Juventude balançou as redes apenas uma vez nos últimos cinco jogos.

Assim, a fragilidade defensiva da equipe pode abrir espaço para uma atuação mais ofensiva do Bahia, que joga em casa. Com isso, é possível que haja mais de dois gols neste encontro.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com Odd 1.80 na Betano.

Escanteios na partida

Para o confronto entre Bahia e Juventude a tendência é de um jogo com poucos escanteios. Os números reforçam essa previsão, visto que o Bahia tem média de apenas 4,6 escanteios cobrados por partida, enquanto o Juventude aparece com ainda menos, apenas 3,1.

Nos últimos cinco jogos, o Bahia cobrou apenas 13 escanteios, e o Juventude, 15. Vale destacar que, nas ocasiões em que os jogos dessas equipes ultrapassaram a marca de 10 escanteios, o volume veio, principalmente, dos adversários.

Tanto Bahia quanto Juventude têm características semelhantes nesse quesito: produzem poucos escanteios e costumam ceder mais do que cobrar.

Portanto, é viável acreditar que a disputa possa ser propícia a poucas cobrança de escanteios.

Palpite 3 - Menos 10,5 Escanteios com Odd 1.70 na Betano.