Palpite Bahia x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 05/10/24

Filipe Luís agora comanda seu primeiro jogo no Brasileirão à frente do Mengão e a missão não é fácil na visita ao Bahia na Fonte Nova.

Confira os nossos palpites para esse que é o único duelo entre dois membros do G6 na 29ª rodada.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Flamengo ou empate 1.55 na Superbet Jogador ter uma assistência a qualquer momento Jean Lucas 5.55 na Superbet Ambos os times marcam Sim 1.85 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Mengão respondeu em campo após mudança de técnico

A vitória por 1-0 contra o Corinthians pela Copa do Brasil não foi um resultado tão expressivo apenas pelo desempenho extraordinário do goleiro do Timão.

O Fla criou ofensivamente como não fazia em um bom tempo e demonstrou outro nível de desempenho na estreia de Filipe Luís.

Os números do Bahia em casa são dominantes, porém a equipe de Salvador não foi bem nesse confronto, perdendo todos os três jogos que teve contra o Fla no ano, um deles em casa.

Palpite 1 - Bahia x Flamengo - Vitória do Flamengo ou empate: 1.55 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Sem Everton Ribeiro, Jean Lucas é o homem das assistências

Um dos pontos fortes do Bahia é justamente sua qualidade no meio, sempre perto da possibilidade de criar chances perigosas com atletas como Everton Ribeiro e Jean Lucas.

Infelizmente para a equipe comandada por Rogério Ceni, Everton Ribeiro estará fora dessa rodada, o meia cumpre suspensão após receber seu terceiro amarelo contra o Criciúma.

Sem o atleta ex-Flamengo, Jean Lucas é isoladamente o jogador do Bahia com mais passes para gol na competição, cinco no total.

Palpite 2 - Bahia x Flamengo - Jean Lucas ter uma assistência a qualquer momento: 5.55 na Superbet.

Duelo de grandes ataques

Apenas Palmeiras e Botafogo marcaram mais gols do que essas duas equipes ao longo do Brasileirão.

Os comandados de Rogério Ceni possuem 39 gols em 28 jogos, sendo que 21 vieram em seus domínios.

Mesmo com mais jogos em casa do que como visitante, o ataque do Fla tem mais gols atuando fora de casa, 22 em 13 aparições.

Palpite 3 - Bahia x Flamengo - Sim para ambos os times marcar: 1.85 na Superbet.