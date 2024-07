Palpite Bahia x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 21/07/24

Ramón Diaz estreou com o pé direito no comando do Corinthians e terá pela frente neste domingo (21) o Bahia de Rogério Ceni.

Confira os nossos palpites para esse duelo na Arena Fonte Nova pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bahia 1.78 na Betano Total de gols de uma equipe Corinthians não marcar 2.40 na Betano Placar exato Bahia 2-0 Corinthians 9.00 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Tropeço recente foi ponto fora da curva

O Bahia de Rogério Ceni briga no topo da tabela e não poderia ser diferente por conta de seu excelente desempenho em casa.

A derrota por 2-1 para o Cuiabá na última rodada foi a primeira ocasião na atual temporada na qual o Tricolor Baiano deixou pontos pelo caminho com o apoio de sua torcida.

Corroborando esse favoritismo do Bahia, o Corinthians está entre os visitantes que menos incomodam nesta competição, ainda sem vencer longe da Neo Química Arena.

Palpite 1 - Bahia x Corinthians - Vitória do Bahia: 1.78 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Bahia deve sair vitorioso em confronto contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Quase um turno inteiro e nenhum atleta com quatro gols

O Corinthians tem em Cacá o seu artilheiro da competição, tendo marcado três gols em 14 partidas.

Entre todos os times com pelo menos 17 jogos no Brasileirão, o Timão possui o pior ataque, marcando apenas 14 gols.

Atuando fora de casa, esses números se tornam ainda mais preocupantes, sem marcar há quase um mês, perdendo de zero os seus três jogos mais recentes.= neste cenário.

Palpite 2 - Bahia x Corinthians - Corinthians não marcar: 2.40 na Betano.

Nível bem abaixo do Corinthians fora de casa

Não é só o ataque do Timão que cai de desempenho em jogos como visitante, a defesa também passa por uma drástica mudança.

Enquanto na Neo Química Arena o Corinthians sofreu sete gols em oito jogos, longe de seus domínios esse número mais do que dobra, sendo 16 em nove partidas.

Metade dos jogos do Timão fora de casa neste Campeonato Brasileiro terminaram com derrotas pelo placar de 2-0 diante de Juventude, Flamengo, Palmeiras e Vasco, equipes brigando em diferentes partes da tabela.

Palpite 3 - Bahia x Corinthians - (Placar exato) Bahia 2-0 Corinthians: 9.00 na Betano.