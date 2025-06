Palpite Avaí x CRB - Brasileirão Série B - 07/06/2025

Avaí busca manter invencibilidade em casa, enquanto CRB tenta encostar no G4. Partida decisiva acontece neste sábado às 20h30.

Tentando se recolocar na tabela, o Avaí recebe o CRB neste sábado, às 20h30, no Estádio da Ressacada. O confronto entre as equipes acontece pela 11ª rodada do Brasileirão Série B.

Confira algumas dicas de apostas, mercados e análises para Avaí x CRB.

Mercado Palpite Odds na Betsul Dupla Chance Casa ou Empate 1.19 Ambas Marcam SIM 2.10 Gols no 1ºT Mais 0,5 1.46

Odds atualizadas em 05/06, às 16h10.

Momento das equipes

Após a derrota fora de casa frente ao Curitiba por 2x1, o Avaí caiu para a 9ª posição. Em seu jogo anterior, venceu a Chapecoense por 2x1, na Ressacada, marcando sua primeira vitória após um período de três partidas sem triunfo. Com esses resultados, o clube soma, atualmente, 16 pontos na tabela.

Em contrapartida, o CRB conseguiu avançar três posições ao derrotar o Remo por 2x0, alcançando agora a 5ª posição, tendo os mesmos 18 pontos que primeiro time do G4. Antes desse confronto, sofreu uma derrota fora de casa por 2x1 para o Botafogo-SP.

No meio dos jogos do Brasileirão, a equipe também participou de sua segunda partida na Copa do Brasil, onde obteve a classificação nos pênaltis contra o Santos.

Dupla chance

As duas equipes apresentam uma campanha comparável e resultados parecidos nesta Série B do Brasileirão. O Avaí, até o momento, permanece invicto em casa, tendo disputado cinco jogos como mandante, com três vitórias e dois empates. Sua última vitória ocorreu justamente jogando em casa.

O CRB, por outro lado, sofreu duas derrotas no campeonato, todas jogando fora de casa. Entretanto, em suas cinco partidas como visitante, conseguiu empatar duas e vencer uma, sendo essa vitória sobre o Athletic, que está na penúltima posição. Considerando o fator do jogo em casa, o Avaí leva vantagem em ter o apoio de sua torcida e um histórico favorável.

No entanto, o CRB tem mostrado ser um oponente resistente fora de casa. Com isso, acreditamos que apostar na dupla chance neste confronto pode oferecer boas chances de retorno.

Palpite 1 - Casa ou Empate com odd 1.19 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Team A x Team B nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa para ambas marcam

O ataque do Leão da Ilha tem trabalhado bem neste campeonato, com um total de 14 gols marcados em dez partidas. Dentre esses jogos, em quatro ocasiões a equipe conseguiu anotar dois ou mais gols. É importante mencionar que o jogo com o Atlético-Go, que terminou em 0x0, foi a única vez que o time avaiano não conseguiu marcar. No aspecto defensivo, a defesa sofreu nove gols, o que representa que 60% dos jogos tiveram gols sofridos pela equipe.

Por sua vez, o CRB foi vazado oito vezes, enquanto conseguiu marcar 11 gols, tendo encontrado o fundo das redes adversárias em 90% das suas partidas. A única exceção foi na derrota por 2x0 para o Athletico-PR, na quarta rodada, onde não conseguiu marcar nenhum gol.

Considerando as estatísticas dos times e a frequência de gols marcados, é razoável esperar que haja gols de ambos os lados nesse confronto.

Palpite 2 - Ambas Marcam (SIM) com odd 2.10 na Betsul

Gol no primeiro tempo

Os donos da casa apresentam uma média razoável de gols antes do intervalo, tendo balançado as redes em seis partidas até o momento. No total, foram registrados sete gols no primeiro tempo, o que equivale à metade da contagem total de gols do time no Brasileirão.

O CRB, por outro lado, apresenta números levemente inferiores em comparação ao seu rival, tendo conseguido marcar no primeiro tempo em cinco partidas, mas somente uma vez em cada uma delas.

Ambas as equipes têm mostrado uma média regular de gols no primeiro tempo, levando em consideração que o Avaí se destaca neste aspecto; jogando em seu estádio, é provável que busque dominar a partida.

Portanto, acreditamos que o primeiro tempo pode ser marcado por pelo menos um gol, uma vez que as equipes também têm sido regulares em relação aos gols sofridos nesse período, com o Avaí levando gols antes do intervalo em cinco oportunidades e o CRB em seis jogos.

Assim, dado que ambos os times frequentemente anotam e sofrem gols na primeira etapa, este confronto cria um cenário favorável para que o placar seja inaugurado antes do intervalo.

Palpite 3 - Mais 0,5 no 1ºT com odd 1.46 na Betsul