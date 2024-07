Palpite Atlético-MG x Vasco - Campeonato Brasileiro - 21/07/24

Duas equipes que sofrem com problemas defensivos na atual temporada se enfrentam em uma batalha no meio da tabela do Brasileirão.

Confira os nossos palpites para o encontro entre Atlético-MG e Vasco da Gama na Arena MRV.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.91 na Betano Total de cartões Seis ou mais 1.75 na Betano Total de gols Três ou mais 2.10 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Atlético-MG oscila, mas o ataque faz a sua parte

O Galo não vive sua melhor fase, vencendo apenas um de seus últimos cinco jogos, mas o ataque comandado por Hulk e cia. ainda produz bons números.

Nenhuma equipe fora do G6 marcou mais gols no Campeonato Brasileiro do que os 23 do Atlético-MG, contando com os serviços de Paulinho, artilheiro da última edição da Série A.

O Vasco da Gama não está muito em produção ofensiva, acumulando uma sequência de sete partidas balançando as redes.

Palpite 1 - Atlético-MG x Vasco - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.91 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Atlético-MG deve sair com a vitória em partida contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Cruzmaltino é terceira equipe mais faltosa do Brasileirão

Somente duas equipes possuem uma média de faltas cometidas por partida acima da marca de 14.5 do Vasco da Gama.

Enfrentando Corinthians e Atlético-GO nas duas rodadas mais recentes do Brasileirão, o Vasco sofreu três cartões amarelos em ambos os jogos.

O Atlético-MG também não fica muito atrás no que se trata de cartões e teve um jogador expulso em dois de seus quatro últimos jogos.

Palpite 2 - Atlético-MG x Vasco - Seis cartões ou mais: 1.75 na Betano.

Duas das piores defesas do torneio em campo

Embora isso tenha acontecido diante de adversários superiores ao Vasco da Gama, o Galo tem a marca negativa de já ter sofrido quatro gols em múltiplas partidas na Arena MRV.

Palmeiras e Flamengo ambos levaram a melhor diante do Atlético-MG neste primeiro turno, o Verdão por 4-0 e o Fla por 4-2.

O Vasco vem de quatro triunfos consecutivos, mas permanece com uma das defesas mais vazadas do Brasileirão, sofrendo 26 gols em 17 jogos.

Palpite 3 - Atlético-MG x Vasco - Três gols ou mais: 2.10 na Betano.