Palpite Atlético-MG x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 24/08/24

Realizando um tipo de prévia do confronto pela Libertadores, Galo e Tricolor das Laranjeiras medem forças no segundo turno do Brasileirão.

Confira os nossos palpites para esse duelo que não será realizado na casa do Atlético-MG, mas sim no Mineirão em uma tentativa de preservar o precário gramado da Arena MRV.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Fluminense ou empate 2.00 na Superbet Fluminense para marcar Sim 1.67 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Jhon Arias 7.00 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Senso de urgência está do lado visitante

É relativamente plausível considerar que o Galo seja um pouco mais conservador em relação à equipe que mandará em campo, considerando o seu momento em competições eliminatórias.

No meio da tabela do Brasileirão, o Atlético-MG tem um duelo decisivo pela Copa do Brasil na quarta-feira (28). Assim, Milito em tese poderá poupar alguns nomes.

O Fluminense não disputa mais a Copa do Brasil e terá a semana livre, além disso, não se pode dar ao luxo de medir esforços na Série A, lutando para deixar as últimas posições.

Considerando tudo isso e o fato do Galo não vir sendo muito convincente em casa, vencendo apenas quatro de 11 jogos, inclusive empatando na última rodada contra o Cuiabá, as chances são interessantes do Flu deixar Minas com pelo menos um ponto

Palpite 1 - Atlético-MG x Fluminense - Vitória do Fluminense ou empate: 2.00 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Fluminense deve vencer ou empatar diante do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Defesa do Galo costuma ser vazada mesmo em casa

O Atlético-MG realizou mais da metade dos jogos a disputar como mandante no Brasileirão, tornando rara a ocasião em que deixa o campo sem sofrer gols.

Os comandados de Gabriel Milito foram vazados em 82% das partidas como mandante sem sofrer um gol em apenas dois de 11 jogos.

Quando essas equipes se enfrentaram no primeiro turno o confronto foi bem movimentado, terminando em empate por 2-2 em Cariacica.

Palpite 2 - Fluminense x Atlético-MG - Fluminense marcar: 1.67 na Superbet

Jhon Arias, o nome da classificação do Flu na Liberta

O meia-atacante colombiano há tempos tem sido um dos principais jogadores do Fluminense e mais uma amostra de seu potencial pôde ser observada no último jogo.

A equipe carioca precisava de pelo menos uma vitória simples para levar o duelo com o Grêmio para a prorrogação e fez justamente isso, contando com gol e assistência de Jhon Arias.

Arias não tem números expressivos no Brasileirão, mas o ataque do Flu não tem grandes destaques individuais, valendo notar que o colombiano perdeu vários jogos enquanto disputava a Copa América.

Palpite 3 - Fluminense x Atlético-MG - Jhon Arias marcar a qualquer momento: 7.00 na Superbet