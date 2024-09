Palpite Atlético Madrid x Real Madrid - La Liga - 29/9/24

Pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético Madrid recebe os atuais campeões, o Real Madrid.

O duelo entre esses times será domingo (29 de setembro), às 16h, no Cívitas Metropolitano, localizado em Madrid. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Empate anula aposta Atlético de Madrid 1.90 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.61 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 6,5 1.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atlético pode surpreender neste clássico madrilenho

O Atlético de Madrid, vale mencionar, está invicto há treze jogos (considerando partidas de pré-temporada). Dessa forma, a equipe está em um bom momento e tem condições reais de não perder neste duelo.

Nos últimos cinco jogos atuando com o mando de campo, o Atleti perdeu apenas um duelo para os merengues, os outros quatro resultados foram duas vitórias para os mandantes e dois empates.

Nesse sentido, embora seja inegável que o Real Madrid tenha um elenco mais robusto, o forte desempenho do Atlético em casa pode superar os talentos individuais do Real.

Palpite 1 - Atlético Madrid x Real Madrid - Atlético de Madrid e Empate anula: 1.90 na Betano.

Dois ataques potentes

Além de acreditarmos que o Real Madrid não triunfa neste jogo, prevemos que ambos os times encontrarão o fundo da rede neste duelo.

Esse palpite é baseado no fato de que a defesa do Atlético, embora sólida, será testada pelo ritmo e criatividade das opções de ataque do Real Madrid.

Ambos os times, inclusive, têm médias superiores a um gol por jogo na LaLiga. O Real Madrid marcou 16 tentos em sete jogos e o Atleti marcou 11 no mesmo número de partidas.

Palpite 2 - Atlético Madrid x Real Madrid - Sim para ambos marcam: 1.61 na Betano.

Um clássico de muita rivalidade

Este tem sido um clássico que vem sendo muito disputado, marcado por uma rivalidade histórica e por polêmicas recentes envolvendo as torcidas.

Ainda, vale observar que nos dois encontros mais recentes entre essas equipes, houve um total de 17 cartões mostrados, indicando uma média de 8,5 por partida.

Sendo assim, tratando-se de um clássico da mesma cidade, considerando o histórico recente e o fato de ambos brigarem pela liderança do campeonato, esse pode de fato ser um jogo altamente disputado.

Palpite 3 - Atlético Madrid x Real Madrid - Mais de 6,5 cartões: 1.90 na Betano.