Palpite Atlético-GO x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 29/09/24

Eliminado da Libertadores, o Flu tem apenas uma missão bem clara neste fim de temporada: evitar o rebaixamento.

O compromisso da 28ª rodada para o Tricolor das Laranjeiras é uma viagem ao centro-oeste enfrentando o lanterna Atlético-GO.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 2.45 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 2.05 na KTO Total de escanteios Menos de 11.5 1.33 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Dragão destoa do resto do campeonato

Não é incomum observar uma ou outra equipe recém-promovida sofrendo bem mais que todos os outros num campeonato nacional.

No Campeonato Brasileiro de 2024 o Atlético-GO é esse clube, atual lanterna da competição, a equipe goiana tem cinco pontos a menos do que o 19º colocado.

O Atlético–GO venceu apenas dois jogos em casa na competição e vem de uma derrota marcante para o Corinthians, sofrendo 3-0 na Neo Química Arena.

Palpite 1 - Atlético-GO x Fluminense - Vitória do Fluminense: 2.45 na KTO.

Defesa do Flu sofre fora de casa

Os comandados de Mano Menezes sofreram uma derrota e eliminação na Libertadores em sua última atuação, perdendo do Galo em Minas por 2-0.

Essa derrota recente foi o sexto jogo do Flu sofrendo múltiplos gols como visitante desde o início de agosto, isso em uma amostra de sete partidas.

Os números do Atlético-GO falam por si só, de longe a pior defesa da competição, tendo sofrido 45 gols em 27 partidas.

Palpite 2 - Atlético-GO x Fluminense - Sim para ambas as equipes marcar: 2.05 na KTO.

Média baixa de escanteios em ambos os lados

O Fluminense ocupa atualmente a 18ª colocação no Brasileirão, curiosamente essa também é sua posição no ranking de escanteios por jogo.

Possuindo uma média de 4.3 escanteios por partida, o Tricolor das Laranjeiras só está na frente de Cuiabá e Juventude.

O Atlético-GO também está bem próximo de seu oponente nesta 28ª rodada, possuindo uma média de 4.5 escanteios por jogo.

Palpite 3 - Atlético-GO x Fluminense - Menos de 11.5 escanteios: 1.33 na KTO.