Palpite Atlético-GO x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 18/10/24

As equipes com as duas piores campanhas da competição se encontram em Goiânia, com o Cuiabá visitando o Atlético-GO pela 30ª rodada.

Saiba como funciona o código bônus bet365 Equilíbrio com ambos decepcionando O Atlético-GO caiu para a lanterna no fim do primeiro turno e desde então não saiu dessa posição, frustrando bastante o seu torcedor sem poder de fogo em seus domínios. Nenhuma equipe venceu menos como mandante do que o Dragão, responsável por apenas três vitórias em 14 atuações diante do seu torcedor. Embora venha de vitória em casa, o Cuiabá também não se apresenta como uma equipe capaz de se impor como visitante com muita frequência, vencendo apenas três de 13 jogos fora. Na sua última aparição longe de sua casa, a equipe mato-grossense teve apenas duas finalizações em 90 minutos de jogo, perdendo para o Fortaleza pelo placar mínimo. Palpite 1 - Atlético-GO x Cuiabá - Empate: 3.25 na bet365. Veja odds para resultado da partida Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-GO x Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro 2024 nas principais casas de apostas da atualidade. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida: Vitória do Atlético-GO: 2.05 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta. Médias inferiores a um gol por jogo A única equipe que está no mesmo nível de fraco desempenho ofensivo desses dois na competição é o Fluminense. O Atlético-GO possui apenas 22 gols em 29 jogos, mesma marca do Tricolor das Laranjeiras, porém a equipe carioca tem uma partida a menos. Os números do Cuiabá são um pouquinho melhores com 25 gols, só que o Dourado encara uma seca de três jogos fora de casa, sem marcar como visitante há dois meses. Palpite 2 - Atlético-GO x Cuiabá - Menos de 2.5 gols: 1.50 na bet365. Dragão entre os mais amarelados Apenas seis das 20 equipes do Campeonato Brasileiro alcançaram a marca de 80 ou mais amarelos, o Atlético-GO é uma delas. A marca do Cuiabá é mais modesta, empatado com o Atlético-MG na 10ª posição no ranking de amarelos, cada um com 78. O Dourado acumulou seis cartões amarelos em seus dois últimos jogos, quatro em sua aparição mais recente como visitante, derrota para o Leão do Pici. Palpite 3 - Atlético-GO x Cuiabá - Ambos os times receberem dois ou mais cartões: 1.33 na bet365.