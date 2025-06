Palpite Athletico x Atlético-GO - Série B - 08/06/2025

Athletico-PR busca aproveitar má fase do adversário para somar pontos em casa, enquanto Atlético-GO luta para retomar vitórias.

Em má fase, o Atlético-GO busca encontrar o caminho das vitórias para espantar crise, enquanto o Athletico-PR tenta aproveitar a má fase do seu adversário para somar pontos em casa. As equipes se enfrentam neste domingo, às 18h, na Arena da Baixada. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série B.



Confira algumas dicas de apostas, mercados e análises para Athletico x Atlético-GO.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Athletico 1.75 Total de Gols Mais 2,5 2.40 Cartões para o Athletico Mais 2,5 2.10

Odds sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 05/06, às 22h30.

Momento das equipes

No seu mais recente jogo, o Athletico enfrentou o Operário-PR e o resultado foi um emocionante empate de 2x2, jogando fora de seus domínios. No confronto anterior, garantiu a vitória sobre o Athletic com um gol de Renan, marcado aos 58 minutos. Atualmente, o Furacão ocupa o 11º lugar, somando 14 pontos, conquistados após quatro vitórias em dez partidas. Em meio aos jogos da Série B, buscou uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, e se classificou após vencer o Brusque com um gol logo no começo da partida, aos 2 minutos, anotado pelo jovem Kauã Moraes.

Por outro lado, o Atlético-GO está sem vencer há quatro partidas no Campeonato Brasileiro, acumulando duas derrotas consecutivas: primeiro, perdeu para o América-MG por 2x1 e, depois, foi derrotado pelo Goiás com o mesmo placar. Esses resultados colocam a equipe na 14ª posição da tabela, com 11 pontos.

Athletico-PR favorito na partida

O Atlético-GO não está tendo um bom desempenho no Brasileirão, com uma taxa de aproveitamento baixa, tendo conseguido apenas duas vitórias desde o início do torneio. Uma dessas vitórias ocorreu na primeira rodada, quando venceu o Athletic por 4x2, e a outra foi somente na sexta rodada, contra o Novorizontino pelo placar de 1x0. Vale ressaltar que essas vitórias foram em casa; como visitante, o time de Fábio Matias enfrentou duas derrotas e três empates.

O Athletico, jogando em seu estádio, obteve três das quatro vitórias até agora. Ambas as equipes não têm apresentado um bom desempenho, no entanto, o momento do Atlético-GO é mais complicado, e os resultados fora de casa se tornaram ainda mais insatisfatórios. Para esta partida, nossa previsão é uma vitória para o time da casa.

Palpite 1 - Vitória do Athletico com odd 1.75 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Athletico x Atlético-GO nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo com boas chances de gols

Com um rendimento eficaz nesta Série B, o ataque do Atlético balançou as redes por 14 vezes, com uma média de 1,4 gols por confronto, e não deixou de marcar em nenhuma ocasião. Em contrapartida, sua defesa tem enfrentado dificuldades frequentes, saindo ilesa em apenas duas partidas, resultando em um total de 15 gols sofridos. Considerando a quantidade de gols favoráveis e desfavoráveis, 70% dos jogos do Furacão apresentaram três ou mais gols no total.

Assim como o seu oponente, o Atlético-GO também possui um número de gols sofridos superior ao de gols marcados, contabilizando 12 levados e 11 feitos. No geral, o Dragão balançou as redes em 80% das suas partidas, com seus últimos dois confrontos finalizando com mais de 2,5 gols. Portanto, para este confronto, o mercado de gols se mostra como uma aposta bastante interessante.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.40 na bet365

Cartões para o time da casa

O setor de cartões pode ser bastante convidativo em partidas do Athletico, visto que a equipe acumulou 26 cartões nas dez rodadas do Brasileirão, sendo três deles vermelhos.

No total, os comandados por Odair Hellmann receberam três ou mais cartões em cinco de suas partidas no campeonato e, em seus três confrontos mais recentes, obtiveram nove cartões, três em cada partida.

Considerando as estatísticas da equipe, apostar em mais de 2,5 cartões para o time da casa nesta partida pode ser uma boa sugestão.

Palpite 3 - Mais de 2,5 Cartões para o Athletico com odd 2.10 na bet365