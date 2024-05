Palpite Atalanta x Bayer Leverkusen - Europa League - 22/5/24

Em compromisso válido pela grande final da Liga Europa, Atalanta e Bayer Leverkusen decidem o título.

A partida acontece no dia 22 de maio (quarta-feira), no Aviva Stadium, em Dublin, Irlanda. Confira, portanto, as dicas de apostas selecionadas por nossos especialistas em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Para vencer a taça Bayer Leverkusen 1.44 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 gols 1.90 na Betano Jogador a marcar Gianluca Scamacca a qualquer momento 3.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bayer Leverkusen como favorito

Invicto em todas as competições que disputa, o time de Xabi Alonso busca a histórica tríplice coroa: Bundesliga, Europa League e Copa da Alemanha.

A Atalanta, por sua vez, está em sua primeira final europeia e pode tentar um feito lendário, mas enfrentará um adversário muito difícil, que vem embalado por resultados invejáveis.

Ao todo, são 51 jogos de invencibilidade para os alemães, que em sua trajetória na temporada enfrentaram equipes mais qualificadas que a própria Atalanta, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Roma.

Palpite 1 - Atalanta x Bayer Leverkusen - Leverkusen para vencer a taça: 1.44 na Betano.

Jogos recentes do Leverkusen apresentaram muitos gols

As duas equipes, obviamente, chegam para este jogo mirando a possibilidade de levar esse troféu, que certamente agregará muito valor à história de ambos.

Sendo assim, é pouco provável que essa seja uma partida na qual apenas uma equipe proponha o jogo. Os dois clubes, que já mostraram força ofensiva ao longo do torneio, certamente vão jogar com o pensamento de ‘tudo ou nada’.

Ainda, para embasar o palpite de mais de 2,5 gols, é importante considerar que em todos os últimos dez jogos oficiais do Bayer Leverkusen, o número final de gols foi de dois ou mais.

Palpite 2 - Atalanta x Bayer Leverkusen - Mais de 2,5 gols: 1.90 na Betano.

Scamacca é a grande esperança dos italianos

Tendo marcado recentemente, no 2 a 0 contra o Lecce no Via Del Mare, Gianluca Scamacca tentará de tudo para dificultar a vida da experiente defesa alemã.

Como principal esperança da torcida da Atalanta, o atacante romano é considerado um dos principais nomes da partida, dado a sua talentosa habilidade na frente do gol.

Ele, inclusive, é o terceiro melhor marcador desta temporada da Europa League, tendo marcado seis gols em dez partidas (média de 0,6 por jogo).

Palpite 3 - Atalanta x Bayer Leverkusen - Scamacca marca a qualquer momento: 3.75 na Betano.

+18 | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

A adesão a uma das ofertas apresentadas nesta página poderá resultar em um pagamento à GOAL e Better Collective. Isso pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.