Palpite Aston Villa x Arsenal - Premier League - 06/12/2025

Considerando que ambas as equipes venceram no meio da semana e que são dois dos principais times da Premier League, esse confronto promete ser muito interessante.

Melhores palpites para Aston Villa x Arsenal:

Arsenal vence, com odds de 1.90 na Betano;

Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.87 na Betano;

Bukayo Saka marca a qualquer momento, com odds de 3.80 na Betano.

Palpite de placar: Aston Villa 0-2 Arsenal.

Nossa análise: momento das equipes

O Aston Villa subiu rapidamente na classificação nas últimas seis semanas com uma sequência impressionante de resultados.

Os comandados de Unai Emery venceram oito dos últimos nove jogos da Premier League, sofrendo apenas uma derrota por 2-0 contra os campeões em título, Liverpool, no mês passado.

O Villa tem marcado com frequência recentemente, incluindo quatro gols contra o Brighton em uma partida que terminou com sete gols na quarta-feira.

Eles também marcaram quatro vezes em uma vitória confortável em casa contra o AFC Bournemouth.

A principal preocupação de Emery com lesão é o goleiro Emi Martinez, que se machucou no aquecimento para o jogo contra o Brighton. Bizot foi o substituto do argentino e continuará se ele não passar no teste de aptidão física.

O Arsenal não tem todo o elenco disponível no momento, mas continua cinco pontos à frente no topo da tabela. A diferença para o Villa, terceiro colocado, é de seis pontos.

Os Gunners sofreram apenas sete gols em 14 jogos, o que é muito impressionante. Isso é metade do número de gols que o Villa sofreu.

Tanto Kai Havertz quanto Gabriel ainda estão a algumas semanas de retornar. No entanto, jogadores como Saka, Odegaard e Martinelli estão em forma e prontos para jogar, o que é um sinal preocupante para as defesas da Premier League.

Prováveis escalações para Aston Villa x Arsenal

Aston Villa: Bizot, Maatsen, Cash, Konsa, Torres, Kamara, Onana, Guessand, Rogers, McGinn, Watkins;

Arsenal: Raya, White, Calafiori, Timber, Hincapie, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Saka, Merino.

Os Gunners estão prontos para abrir uma vantagem ainda maior no topo da tabela

O Arsenal venceu três das suas últimas quatro visitas ao Villa Park. Eles também venceram dez dos seus primeiros 14 jogos da Premier League até agora nesta temporada.

Sua diferença de gols é de 14 gols acima da modesta contagem de 20 gols marcados pelo Villa.

Apesar de lesões no terço final e na linha de defesa, a profundidade do elenco do Arsenal permitiu que eles gerenciassem a situação de forma notável.

Isso também dará aos Gunners uma vantagem durante as semanas em que jogam três jogos.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, conseguiu deixar jogadores como Bukayo Saka e Eberechi Eze no banco contra o Brentford. Ele pode rodar seus três jogadores de frente para mantê-los frescos.

Embora o Villa vá competir bem, eles simplesmente não terão a mesma energia para acompanhar os líderes da liga.

Palpite 1 para Aston Villa x Arsenal: Arsenal vence, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Aston Villa x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Há valor em apostar num jogo com gols de um lado só

O Arsenal restringiu o Brentford a apenas 0,34 xG no derby de Londres na noite de quarta-feira. Eles conseguiram apenas um chute no alvo, mesmo sem jogadores como Gabriel na linha de defesa do Arsenal.

Enquanto isso, oito dos últimos dez encontros da Premier League entre Villa e Arsenal no Villa Park viram apenas uma equipe marcar.

Isso aconteceu nos dois últimos jogos, com o Arsenal vencendo por 2-0 em agosto passado.

Embora o Villa tenha marcado quatro gols contra o Brighton, o fato é que o Villa está apenas em décimo na tabela de xG. Os 0,5 gols sofridos por jogo do Arsenal são, na verdade, melhores do que os 0,83 gols esperados contra (xGA) por jogo.

Palpite 2 para Aston Villa x Arsenal: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.87 na Betano.

Apostamos que Saka começa e marca para os visitantes

Já mencionamos que Arteta teve o luxo de manter Saka no banco na noite de quarta-feira. O inglês marcou no final e é provável que comece desde o início no sábado.

Saka tem uma taxa de acerto de 36,36% até agora nesta campanha da Premier League. No entanto, os mercados de apostas indicam que há apenas 26.32% de chance de ele marcar no Villa Park.

Apostar que Saka marque a qualquer momento parece ser a jogada de valor do nosso trio de previsões para Aston Villa x Arsenal. Ele está atualmente no 93º percentil da Premier League para xG.

Saka está classificado ainda mais alto (95º percentil) para chutes a gol, marcando com 11 de suas 23 tentativas de gol.