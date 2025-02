Palpite Arsenal x West Ham - Premier League - 22/02/2025

O Arsenal enfrenta uma série de problemas com lesões. Ainda assim, nossas previsões para indicam que a equipe ainda tem chances de vencer o West Ham.

Arsenal e West Ham se enfrentam em um clássico da Premier League, com os Gunners vivendo ótima fase na liga. Leicester foi a última vítima em um impressionante resultado por 5-1, enquanto o West Ham luta na parte inferior da tabela, sem vitória fora de casa em jogos recentes.

Mercado Palpite Odds Resultado final Vitória do Arsenal e mais de 2.5 gols 1.83 na bet365 Ambos os tempos Arsenal para vencer o 2º tempo 1.50 na bet365 Jogador para marcar a qualquer momento Ethan Nwaneri 2.75 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 20/02/25, às 15h.

Arsenal e Mais de 2.5 Gols

Em um confronto que promete gols e domínio do Arsenal, a equipe tem se mostrado efetiva com uma média impressionante nos últimos jogos. O West Ham deve encontrar dificuldades defensivas contra os ataques rápidos dos Gunners.

Palpite 1 - Vitória do Arsenal e mais de 2.5 gols com odds 1.83 na bet365

Arsenal para vencer o 2º tempo

Arsenal tem demonstrado força desde o apito inicial, e a estatística reforça seu domínio em primeiros tempos nesta temporada. Um West Ham em má fase terá dificuldade em criar uma resposta eficaz.

Palpite 2 - Arsenal para vencer o 2º tempo 1.50 na bet365

Nwaneri para Marcar

Ethan Nwaneri, a jovem revelação, se destaca no time com dois gols em seus três últimos jogos. Com a ausência de outras estrelas ofensivas, ele é uma aposta segura para balançar as redes a qualquer momento neste confronto.

Palpite 3 - Nwaneri para Marcar com odds 2.75 na bet365