Palpite Arsenal x Wolverhampton - Premier League - 17/08/24

Após dois anos de frustrações contra o Manchester City, o Arsenal busca por seu primeiro título da Premier League em décadas.

Os Gunners iniciam a temporada diante do seu torcedor contra o Wolverhampton dos brasileiros Matheus Cunha e João Gomes

Aposta Palpite Odd Margem de vitória Arsenal vencer por dois ou mais gols de diferença 1.53 na bet365 Jogador marcar ou distribuir uma assistência Bukayo Saka 1.50 na bet365 Jogador ser advertido com um cartão João Gomes 2.75 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Wolves não vencem os Gunners há mais de três anos

O Arsenal coloca a prova uma série de seis vitórias seguidas contra o Wolverhampton, tendo feito o double diante de The Wanderers na temporada passada.

A conquista do título inglês, mas Mikel Arteta liderou uma campanha dos Gunners que rivalizou com a dos invictos, somando apenas um ponto a menos do que os 90 do Arsenal em 2003/04.

Fazendo o recorte do fim da última temporada, o Arsenal venceu as últimas seis rodadas, três por uma vantagem de múltiplos gols de diferença.

Palpite 1 - Arsenal x Wolverhampton - Vitória do Arsenal por pelo menos dois gols de diferença: 1.53 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Arsenal deve sair com a vitória na partida contra o Wolverhampton nesta primeira fase da Premier League, no sábado (17). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Bukayo Saka vem de temporada mais artilheira

Sem contar com grandes contratações no setor ofensivo, a diretoria do Arsenal confia na base de um grupo responsável po 91 gols na edição passada da Premier League.

Nesta campanha, com o segundo melhor ataque do país, os Gunners contaram com Bukayo Saka como seu principal artilheiro.

O camisa 7 balançou as redes 16 vezes e também distribuiu nove assistências em 35 aparições pelo Arsenal na campanha do vice-campeonato.

Palpite 2 - Arsenal x Wolverhampton - Bukayo Saka marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 1.50 na bet365.

Meia brasileiro entre os mais amarelados da Inglaterra

João Gomes cresceu muito no cenário do futebol inglês, destaque da campanha sólida do Wolverhampton sob o comando de Gary O’Neill.

O jovem atleta brasileiro foi reconhecido pelo seu bom futebol, convocado por Dorival Júnior para a Copa América.

Nas primeiras posições no ranking de desarmes, João Gomes também esteve entre os atletas mais advertidos. Após as saídas do futebol inglês de Douglas Luiz e João Palhinha, apenas Marcos Senesi recebeu mais cartões amarelos do que os 11 de João Gomes na temporada passada.

Palpite 3 - Arsenal x Wolverhampton - João Gomes ser advertido com um cartão: 2.75 na bet365.