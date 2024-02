Palpite Arsenal x Liverpool - Premier League - 4/3/24

Reds e Gunners se enfrentam pela terceira vez em um espaço de pouco mais de um mês - Nesta ocasião pelo segundo turno da Premier League.

Com ambas as equipes lutando pelo título, aqui está nossa seleção de palpites para o jogo entre Arsenal e Liverpool neste domingo (4).

Aposta Palpite Odd Total de gols Três ou mais 1.75 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Bukayo Saka 3.60 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Diogo Jota 2.92 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar fazer um jogo de aposta

Ataque dos Gunners voltou a produzir bem

Após um período delicado no fim de 2023 e início de 2024, o time de Mikel Arteta demonstra bons sinais em suas últimas atuações.

O Arsenal balançou as redes sete vezes em seus dois últimos jogos, vencendo o Nottingham Forest por 2-1 e anteriormente o Crystal Palace por 5-0.

Se os sinais são positivos para o time mandante, os visitantes já trazem uma produção alta há mais tempo.

Desde o início do ano, os Reds já marcaram mais do que três gols em quatro ocasiões diferentes, inclusive na última rodada, derrotando o Chelsea por 4-1.

Palpite 1 - Arsenal x Liverpool - Três gols ou mais: 1.75 na Betano.

Artilheiro dos Gunners desencantou

Não é à toa que o ataque do Arsenal enfrentou dificuldades no período de seca de Bukayo Saka.

O camisa 7 dos Gunners voltou a marcar na última rodada da Premier League, anotando um dos gols na vitória por 2-1 diante do Nottingham Forest.

Com este gol, Saka aumentou sua liderança na lista de artilheiros do Arsenal no Campeonato Inglês, chegando ao seu sétimo tento na competição.

Palpite 2 - Arsenal x Liverpool - Bukayo Saka marcar a qualquer momento: 3.60 na Betano.

Camisa 20 dos Reds vem brilhando

Na ausência de Salah, um dos nomes que aparece bem para o líder da Premier League é o de Diogo Jota.

Marcando oito gols em 16 jogos no Campeonato Inglês, Diogo Jota tem sido uma peça impactante no setor ofensivo dos Reds.

O atacante português marcou em três de suas últimas quatro aparições em todas as competições.

No último jogo dos Reds longe de Anfield na Premier League, o camisa 20 balançou as redes duas vezes em triunfo por 4-0 diante do Bournemouth.

Palpite 3 - Arsenal x Liverpool - Diogo Jota marcar a qualquer momento: 2.92 na Betano.