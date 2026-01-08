Palpite Arsenal x Liverpool - Premier League - 08/01/2026

O Arsenal abriu 6 pontos de vantagem no topo da Premier League após vencer o Bournemouth. Enquanto isso, o Liverpool viaja à capital com o objetivo de solidificar sua posição entre os quatro primeiros.

Dicas de apostas para Arsenal x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-2 Liverpool;

Arsenal 2-2 Liverpool; Palpite de artilheiros: Arsenal - Gyokeres, Saka; Liverpool: Ekitike, Wirtz.

Os Gunners lutaram bastante para garantir sua última vitória por 3-1 na Premier League contra o Bournemouth. O meio-campista Declan Rice marcou dois gols no segundo tempo para assegurar a vitória.

Felizmente para Mikel Arteta, muitos de seus jogadores se recuperaram de lesões. Apenas Max Dowman e Cristhian Mosquera estão fora, com Riccardo Calafiori como dúvida para esta partida.

O Arsenal venceu apenas 11 dos seus últimos 46 encontros competitivos com o Liverpool. De fato, os Gunners venceram apenas um dos seus últimos oito confrontos com os Reds.

O Liverpool parecia estar a caminho de mais uma vitória suada fora de casa contra o Fulham antes dos heroísmos de última hora de Harrison Reed. Os Reds ainda estão em quarto lugar, três pontos atrás do quinto colocado Chelsea.

A lista de lesões de Arne Slot em Anfield é atualmente muito mais extensa do que a de Arteta. Isak, Gomez, Endo e Leoni estão ausentes, com Salah fora, participando da AFCON com o Egito.

Escalações esperadas para Arsenal x Liverpool

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Hincapié, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Odegaard, Trossard, Saka, Gyokeres;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Bradley, Robertson, van Dijk, Konaté, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Ekitike.

Uma aposta ousada contra os líderes da liga

Com o Arsenal seis pontos à frente no topo da Premier League, parece estranho considerar apostar contra os Gunners. No entanto, há valor em apostar no Empate/Liverpool no mercado de Dupla Chance.

Como mencionado, o Arsenal venceu apenas 24% dos seus últimos 46 encontros com o Liverpool. Além disso, há sinais de que Arne Slot conseguiu conter a queda dos Reds nas últimas semanas. O Liverpool conquistou 11 pontos nos seus últimos cinco jogos.

Um empate não seria necessariamente um mau resultado para o Arsenal. Materia o Liverpool 14 pontos atrás com mais da metade da temporada já jogada. O pior cenário seria a liderança do Arsenal sobre o Man City ser reduzida para quatro pontos, o que ainda é razoável.

Com uma probabilidade de 43,48% de um empate ou vitória fora de casa, isso oferece mais valor do que apostar cegamente nos Gunners.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Liverpool: Dupla chance: empate ou Liverpool, com odds de 2.30 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um grande valor em ambas as equipes marcarem

Analisando os dados históricos, as odds de ambas as equipes marcarem neste jogo oferecem um valor imenso. De fato, esta é confortavelmente a aposta de valor entre este trio de previsões para Arsenal x Liverpool esta semana.

Ambas as equipes marcaram em 70% dos seus últimos 46 encontros competitivos. O Arsenal só manteve o gol sem sofrer em 13% desses jogos também.

Embora seja importante reconhecer o forte desempenho defensivo do Arsenal em casa, ambas as equipes marcaram em 50% dos seus jogos em casa. O Liverpool também marcou uma média de 1,70 gols por jogo fora de casa nesta temporada.

Portanto, não é surpreendente poder apostar em ambas as equipes para marcar com uma probabilidade de apenas 56,50%.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Liverpool: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.77 na Betano.

Expectativa de quatro ou mais gols

Quatro dos últimos oito encontros da Premier League entre Arsenal e Liverpool no Emirates Stadium tiveram quatro ou mais gols.

Os Gunners marcaram nove gols nos seus últimos três jogos da Premier League, e o Liverpool marcou quatro vezes nos seus três jogos anteriores na liga. Historicamente, 43% dos seus últimos 46 encontros competitivos tiveram quatro ou mais gols.

Os mercados de apostas atualmente sugerem que há apenas 38,17% de chance de isso ocorrer na quinta-feira. Isso leva em consideração a linha de ataque hesitante do Liverpool ultimamente, mas eles conseguiram dois gols contra o Fulham no último fim de semana.

O retorno de Hugo Ekitike para o jogo de quinta-feira também deve dar aos Reds mais um ponto de referência.