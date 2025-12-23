Palpite Arsenal x Crystal Palace - EFL Cup - 23/12/2025

Após derrotas consecutivas na EPL e um empate frustrante na Conference League, o Palace precisa de um resultado positivo na EFL Cup contra o Arsenal.
Dicas de apostas para Arsenal x Crystal Palace:
Nossa análise: forma de ambas as equipes
- Palpite de placar: Arsenal 3-0 Crystal Palace
- Palpite de artilheiros: Arsenal - Jesus, Madueke, Eze.
Arsenal e Crystal Palace se enfrentam na noite de terça-feira em um fascinante clássico de Londres por uma vaga nas semifinais da EFL Cup.
Os Gunners estão em uma boa posição para chegar às semifinais, após sua vitória suada contra o Everton no sábado à noite. Os homens de Mikel Arteta estarão ansiosos para competir por mais um troféu na EFL Cup esta semana.
O Arsenal tem um bom histórico recente contra o Palace, tendo evitado derrotas em seus últimos oito encontros competitivos. Na verdade, os Gunners perderam para o Palace apenas três vezes em qualquer competição desde outubro de 1994.
Arteta pode decidir dar a Gabriel Jesus sua primeira partida como titular desde que voltou de lesão, enquanto jogadores como Eze, Madueke e Martinelli estarão ansiosos para jogar.
O jovem defensor Joshua Nichols, que jogou contra o Bolton no início do torneio, também pode estar na escalação inicial.
O técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, tem se frustrado com o cronograma recente da equipe. A dificuldade de jogar em competições europeias enquanto também compete na Premier League está afetando o elenco.
Seu time reserva apenas empatou com os pequenos finlandeses do KuPS na Conference League. Dois dias depois, seu time principal foi derrotado por 4-1 em Leeds. O Palace já sofreu nove gols nos últimos três jogos. Enfrentar um time do Arsenal em excelente forma não é o que eles precisam atualmente.
Escalações esperadas para Arsenal x Crystal Palace
Escalação esperada do Team1: Kepa, Lewis-Skelly, Nichols, Saliba, Calafiori, Norgaard, Eze, Merino, Madueke, Martinelli, Jesus
Escalação esperada do Team2: Benitez, Clyne, Richards, Guehi, Canvot, Wharton, Lerma, Pino, Sosa, Devenny, Uche
Fadiga e lesões favorecem o time da casa
O Arsenal marcou o primeiro gol em sete dos seus últimos oito encontros com o Crystal Palace. Além disso, os Gunners lideraram no intervalo em quatro dos seus cinco encontros mais recentes.
Dado que as Águias estão física e mentalmente cansadas, é improvável que impeçam os Gunners de marcar por muito tempo.
Além disso, as Águias não estarão em plena força. Ismaila Sarr está jogando na AFCON, enquanto Daniel Munoz e Daichi Kamada estão afastados por lesão.
Glasner também precisa gerenciar cuidadosamente o atacante estrela Jean-Philippe Mateta, que está jogando com um problema contínuo no joelho.
Com Christantus Uche preparado para substituí-lo, a defesa do Arsenal provavelmente não será ameaçada. Apostar no Arsenal (HT/FT) com uma probabilidade de apenas 43,48% é a aposta de valor deste trio de palpites para o Arsenal x Crystal Palace.
- Dica de aposta 1 para Arsenal x Crystal Palace: Arsenal - Arsenal (Intervalo - Final) com odds de 2,30 na Betano
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Crystal Palace nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Dados de confrontos diretos sugerem três ou mais gols
Quatro dos últimos cinco encontros entre essas equipes apresentaram três ou mais gols. Em 2024/25, as equipes se enfrentaram na EFL Cup na mesma fase, com o Arsenal garantindo a vitória em um jogo que contou com cinco gols.
Como ambas as equipes provavelmente irão rodar seus elencos, pode haver uma falta de organização defensiva. Isso torna apostar nos mercados de Mais Gols uma escolha inteligente.
Embora os Gunners tenham vencido seus jogos nas duas rodadas anteriores por 2-0, a defesa cansada do Palace está incrivelmente vulnerável.
As Águias estão em perigo de arruinar seu bom início de temporada na Premier League porque estão tentando jogar em várias competições com um elenco pequeno.
- Dica de aposta 2 para Arsenal x Crystal Palace: Mais de 2.5 Gols com odds de 1,90 na Betano
Eze para marcar contra seu ex-time
Durante seus cinco anos no Crystal Palace, Eberechi Eze marcou 34 gols em 147 partidas. O jogador de 27 anos provavelmente começará contra as Águias na noite de terça-feira, pois foi poupado contra o Everton.
Eze já registrou seis contribuições para gols em 15 jogos pelo Arsenal até agora nesta temporada. Ele também registrou 0,83 xG em suas duas aparições na EFL Cup até agora nesta temporada.
De acordo com o WhoScored, suas médias de avaliação de partidas têm sido mais altas (7,16) nesta competição do que em qualquer outra até agora nesta temporada.
Esta forte forma, combinada com a motivação de jogar contra seus ex-companheiros de equipe, faz dele a aposta aparente de artilheiro a qualquer momento nesta semana.
- Dica de aposta 3 para Arsenal x Crystal Palace: Eberechi Eze Artilheiro a Qualquer Momento com odds de 2,75 na Betano