Pachuca pode surpreender o Real Madrid na final da Copa Intercontinental? Veja odds

A decisão entre Real Madrid e Pachuca pela Copa Intercontinental de Clubes 2024 acontece nesta quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), no Catar.

Em campo, Real Madrid, da Espanha, e Pachuca, do México, se enfrentam para definir quem será o campeão mundial.

O Real Madrid é o time que mais venceu torneios mundiais entre clubes na história. Os Merengues têm oito títulos, somando a Copa Intercontinental e a Copa Intercontinental, e querem aumentar ainda mais a hegemonia. Do outro lado, um time que disputa uma decisão pela primeira vez e sonha com o título inédito.

Quais as chances do Pachuca?

Não é segredo para ninguém que o Real Madrid é o grande favorito para ser campeão da competição neste ano. Isso se dá por diversos motivos, entre eles a força do elenco merengue e a disparidade financeira entre os dois times. Mas é claro que o Pachuca se permite acreditar.

Veja o que a Betano, uma das melhores casas de apostas do Brasil e do mundo, diz sobre as chances de cada time vencer a partida no tempo regulamentar. Verificamos as superodds do mercado Resultado Final (1x2) para a disputa desta quarta-feira (18):

Resultado Odds na Betano Real Madrid vencer 1.24 Empate 6.80 Pachuca vencer 14.00

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 18 de Dezembro de 2024 - 11h.

Como é possível observar, o site da Betano coloca o favoritismo total para o Real Madrid vencer o Pachuca no tempo normal. Contudo, os mexicanos podem ser uma grande zebra e dar trabalho para o time de Ancelotti.

Ainda, podemos considerar quais são as odds de cada time para levantar a taça, podendo o título ser conquistado no tempo normal, prorrogação ou pênaltis. Nesse cenário será que o Real Madrid segue sendo muito favorito? Veja quais são as cotações do momento na Betano:

Para Real Madrid levantar a taça: odds 1.10

odds 1.10 Para Pachuca levantar a taça: odds 7.20

Considerando os cenários de prorrogação e de pênaltis, as possibilidades para o time mexicano levantar a taça são mais favoráveis. Entretanto, a odd para o Real Madrid conquistar o nono título mundial também diminui, o que confirma o favoritismo dos espanhóis. Ou seja, o Pachuca terá que fazer um jogo praticamente perfeito (e até mesmo contar com a sorte) para conseguir levantar um título mundial pela primeira vez na história.

Real Madrid contra times mexicanos

Esta não será a primeira vez que o Real Madrid enfrentará times mexicanos no Mundial de Clubes. Em 2000, os Merengues disputaram o terceiro lugar contra o Necaxa, mas depois de empatarem em 1 a 1, os espanhois foram derrotados nos pênaltis.

Quatorze anos depois, o Real Madrid voltou a enfrentar um time mexicano. Na semifinal daquela ocasião, o Real Madrid teve uma vitória por 4 a 0 contra o Cruz Azul. Os espanhóis foram campeões da edição de 2014 após vencer o San Lorenzo, da Argentina, por 2 a 0.

A última vez que o Real teve pela frente um time do México foi em 2016. Mais uma vez nas semifinais, a equipe enfrentou o América, considerado o maior clube do país, e venceu por 2 a 0. Na decisão, a vítima foi o Kashima Antlers, do Japão, que perdeu por 4 a 2.

O que esperar dos times?

Campeão da Champions League, o Real Madrid entrou no torneio intercontinental em busca do título de melhor do mundo já no jogo final. Por outro lado, o Pachuca, vencedor da Liga dos Campeões regional, passou pelo Botafogo nas quartas de final, quando venceu por 3 a 0. Já nas semifinais, os mexicanos eliminaram o Al Ahly, do Egito, nos pênaltis, após empate em 0 a 0.

O Real vem tentando melhorar o desempenho na temporada, mas convive com lesões. A equipe está na terceira colocação do Campeonato Espanhol (La Liga), com 37 pontos, e vem de um empate em 3 a 3 com o Rayo Vallecano na última rodada. O líder Barcelona tem 38 pontos, porém, possui um jogo a mais.

Já o Pachuca chega à decisão após uma classificação heroica nos pênaltis contra o Al Ahly. A equipe mexicana chegou a ficar em desvantagem após ter perdido os dois primeiros gols, mas conseguiu dar a volta por cima e eliminou os egípcios.