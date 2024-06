Odds artilheiro Euro 2024: Veja os favoritos nas casas de apostas

Confira as odds para apostar no jogador que será artilheiro da Eurocopa 2024.

Veja quais os jogadores de futebol que apresentam as odds que prometem o melhor retorno no momento.

Jogadores Odds na Betano Kylian Mbappé 6.00 Harry Kane 6.50 Cristiano Ronaldo 12.00 Jude Bellingham 18.00 Olivier Giroud 20.00 Romelu Lukaku 20.00

As odds são cortesia da Betano e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças

Kylian Mbappé quer repetir o feito da Copa do Mundo 2022

O jogador de 25 anos foi o vencedor da Chuteira de Ouro da última Copa do Mundo, que foi realizada no Qatar. Mbappé, certamente, tem talento o suficiente para repetir o feito na Eurocopa deste ano.

Com 46 gols anotados pela seleção francesa, o tacante já é o terceiro atleta com mais gols vestindo a camisa de sua seleção nacional, e claramente almeja subir ainda mais nesse ranking.

Harry Kane em grande fase

Kane ainda não venceu títulos, e fará dessa Eurocopa o seu grande desejo. E para isso, o jogador vai empolgado com seus ótimos números pelo Bayern de Munique: 44 gols em 45 duelos nesta temporada.

Kane foi o primeiro jogador inglês a ganhar a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo desde Gary Lineker, esse feito foi alcançado em 2018. Com um histórico empolgante e uma fase admirável, o centroavante será a principal esperança de gols dos ingleses.

Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro por seleções

CR7 é dono de um recorde impressionante: o jogador que mais vezes marcou gols vestindo a camisa de uma seleção nacional, sendo um total de 128.

O atacante do Al-Nassr foi o jogador que mais vezes balançou as redes em 2023. Ou seja: a idade de 39 anos não parece ser um impeditivo para Ronaldo brilhar em solo alemão.

Jude Bellingham tem vivenciado momentos goleadores

Desde sua transferência para o Real Madrid no verão passado, Bellingham tem se mostrado altamente prolífico. Assim, o menino de ouro da Inglaterra pode desempenhar um papel fundamental no possível sucesso inglês.

O atleta, depois de 19 gols na LaLiga em 27 jogos, finalizou como terceiro colocado na lista da artilharia do campeonato espanhol. Sendo assim, o meio-campista já provou que tem um grande histórico de gols.

Olivier Giroud pode se isolar ainda mais artilharia histórica da França

Quando estreou em 2011, poucos especialistas teriam previsto que Olivier Giroud se tornaria o maior marcador de sempre da França.

Atualmente, Giroud atua no AC Milan, com a idade avançada de 37 anos, mas continua a ter um desempenho ao mais alto nível, tendo finalizado com 14 gols no Campeonato Italiano deste ano.

Romelu Lukaku pode surpreender

Romelu Lukaku é simplesmente o maior artilheiro da seleção belga. O centroavante da Roma foi, inclusive, artilheiro das eliminatórias para o Campeonato Europeu.

Em seu retrospecto, vestindo a camisa da Bélgica, o jogador marcou 83 gols, esses ocorreram em 114 partidas, a uma proporção de 0,73 gols por jogo.

