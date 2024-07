Odds para artilheiro da Copa América 2024

Com tantos talentos na competição, a batalha pelo prêmio Chuteira de Ouro promete ser uma disputa acirrada na Copa América 2024.

Portanto, veja quais são os principais jogadores para a artilharia do principal torneio das Américas, e confira também quais atletas apresentam as odds que prometem o melhor retorno no momento.

Jogadores Odds na Betano Lautaro Martínez 1.65 Darwin Núñez 4.50 Vinicius Júnior 7.50 Lionel Messi 20.00 Julián Álvarez 25.00 Aposte Agora! Apostar na Betano

Lautaro como favorito

Lautaro, de 26 anos, foi o jogador com mais gols da Inter de Milão na temporada, liderando o clube na campanha vitoriosa do título italiano.

Na edição atual da Copa América, o atacante em questão terminou a fase de grupos da competição sendo o principal artilheiro: foram quatro gols marcados em apenas três jogos disputados.

Darwin Núñez vivencia uma grande fase

Darwin Núñez vem sendo um dos principais jogadores no setor ofensivo do Uruguai, que fechou a primeira fase da competição ostentando o melhor ataque: 9 gols em apenas três partidas.

Com dois gols marcados na competição e com a forte característica ofensiva dos uruguaios, certamente ele se torna um sério candidato a goleador máximo no torneio de seleções que está sendo realizado nos EUA.

Vinicius Junior é o brasileiro mais cotado

Com base em sua temporada no futebol europeu, Vinícius Júnior tem tudo para se destacar como artilheiro da Copa América. O craque brasileiro foi a estrela do Real Madrid nesta temporada.

Com dois gols na Copa América e o desempenho notável defendendo seu clube, o brasileiro surge não apenas como candidato a artilheiro da Copa América, mas até como um forte postulante a ganhar a Bola de Ouro.

Messi nunca pode ser descartado

Ainda que esteja mais perto do fim da carreira do que de seu auge, Messi ainda é o principal jogador da seleção argentina e um dos melhores do mundo. Sendo assim, ainda figura na lista de candidatos à artilharia.

Além de seu talento inegável com a bola nos pés, Messi tem a seu favor o papel de cobrador oficial de pênaltis da Argentina e sua habilidade excepcional nas cobranças de falta. Contudo, ele passou a fase de grupos sem marcar nenhum gol.

Julián Álvarez é mais um candidato argentino

Para fechar o top 5 dos principais candidatos a artilheiro da Copa América, temos o terceiro argentino da lista: Julián Álvarez, um dos mais promissores atletas da Albiceleste.

Até aqui, o atleta que defende o Manchester City marcou apenas um gol no torneio. Talvez, o grande desafio para o atleta seja o fato de enfrentar esse posto de artilheiro com companheiros de sua própria seleção, como Lautaro e Messi.

Apostar agora!