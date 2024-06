As apostas Copa América são um dos destaques no site da Novibet.

+

Afinal, a Copa América é o principal torneio de seleções sul-americanas, estimulando rivalidades históricas e apresentando jogos emocionantes. Sendo assim, a Novibet Brasil não podia deixar de cobrir esse evento no seu catálogo.

Se você ainda não tem uma conta na casa, faça seu registro com o código promocional Novibet. A operadora está no nosso ranking de melhores sites de apostas Copa América.

Promoções da Novibet para a Copa América

Atualmente a Novibet possui diversas promoções esportivas disponíveis, se quiser conferir todas acesse a página de promoções do site. Assim, explicaremos algumas que podem ser utilizadas para as apostas Copa América.

A primeira oferta encontrada é o bônus de boas-vindas, que é algo muito comum em casas de apostas. No caso da Novibet a promoção confere um bônus de 100% no primeiro depósito dos novos usuários. Porém, o valor máximo do bônus é R$500 e é preciso depositar pelo menos R$10.

Além disso, a casa possui diversas promoções esportivas disponíveis para apostas Copa América, que podem ser conferidas na página respectiva.

Principais mercados de aposta na Copa América

A Copa América é um evento importante para os jogadores de futebol, mas também para os apostadores. Afinal, a emoção de torcer pelos times aumenta com a variedade de mercados disponíveis na Copa América com a Novibet. Sendo assim, explicaremos alguns dos mercados mais comuns e como eles funcionam para as apostas Copa América em partidas.

Resultado Final

Esse mercado é um dos mais populares, no qual deve-se prever o resultado final da partida dentro do tempo regular. Ou seja, contando apenas os 45 minutos de cada tempo e os acréscimos. Sendo assim, existem apenas três possibilidades: vitória do time da casa (1), empate (X) ou vitória do time visitante (2).

Total de Gols

Para esse mercado o objetivo é prever se o número total de gols marcados estará numa certa faixa. Ou seja, é preciso apostar se essa quantidade será maior ou menor que um certo valor indicado. Por exemplo, pode-se fazer apostas Copa América prevendo que o total de gols numa partida será menos de 3.5.

Ambas equipes Marcam

Nesse tipo de aposta você deve supor se ambas as equipes conseguirão marcar no mínimo um gol cada. Logo, as opções disponíveis são apenas sim, ambas marcam, ou não, pelo menos uma delas terminará com 0 gols no placar.

Copa América na Novibet: Dicas para Fazer Apostas

Apostar na Copa América deve ser encarado como uma atividade lúdica, para se engajar ainda mais com o futebol. Por isso, é importante manter uma atitude responsável ao jogar numa casa de apostas. Então, se você é um iniciante e está querendo fazer apostas Copa América, mas está inseguro, confira algumas dicas.

Estude o esporte e os times

Você já ouviu falar que a sorte favorece a mente bem preparada? pois é disso que se trata esta dica. É possível diminuir a influência da sorte nas apostas Copa América se você souber interpretar os fatores impactantes do jogo. Assim, procure notícias esportivas sobre as seleções participantes, além de estatísticas e análises de partidas para aprender mais sobre futebol.

Gerencie sua banca

A ideia aqui é basicamente definir regras e limites para si mesmo e segui-los rigorosamente. Inicialmente, defina um orçamento para suas apostas Copa América, um valor que não irá te comprometer caso seja perdido. Afinal, estabelecer esse limite te ajudará a manter um jogo responsável.

Em seguida, divida o saldo da banca em unidades menores para fazer apostas Copa América sempre com um valor fixo. Essa divisão vai depender do tamanho inicial da sua banca, mas pode ser até em centenas de unidades. Por fim, tente manter o controle e não deixe a emoção te desviar da gestão que você escolheu.

Conheça e utilize os diferentes mercados

Anteriormente foram apresentados os principais mercados disponíveis para as apostas Copa América, porém existem diversos outros para você conhecer. Acima de tudo, entenda as regras antes de apostar e tente dividir o valor em vários palpites pequenos. Dessa forma, as chances de perder tudo serão menores e você poderá analisar o que funciona melhor.

Como se cadastrar na Novibet

Para conseguir colocar palpites Copa América na operadora é preciso antes de tudo ter uma conta cadastrada. Sendo assim, veremos como realizar esse processo, que na verdade é simples e intuitivo. Portanto, comece clicando em cadastre-se na parte superior da interface do site, bem no canto direito.

Dessa forma, um formulário abrirá com os campos de e-mail, senha, CPF e número de celular para preencher. Também é possível adicionar um código promocional e indicar se deseja receber notificações de ofertas ou não. Por fim, tome um tempo para ler os Termos e Condições da casa antes de confirmar em criar uma conta.

