Lionel Messi tem mais chances de ser artilheiro da Copa América do que Cristiano Ronaldo de ser artilheiro da EuroCopa em 2024. O favoritismo do argentino é apontado pelas casas de apostas.

Capitão da Seleção Argentina e campeão da Copa do Mundo do Catar em 2022, o craque de 36 anos é apontado como o atleta mais provável a ser artilheiro da Copa América, seguido por Vinícius Junior, Darwin Núñez e Julián Álvarez.

Aliás, do top 5 jogadores mais prováveis a marcarem mais gols na Copa América, três são argentinos.

Jogador da Copa América Odds para ser artilheiro na Betano Lionel Messi (Argentina) 4.0 Vinícius Junior (Brasil) 5.0 Darwin Núñez (Uruguai) 6.0 Julián Álvarez (Argentina) 10.0 Lautaro Martínez (Argentina) 11.0 Apostar na Betano

Artilharia Euro 2024

Já CR7 ocupa o segundo lugar dos atletas mais prováveis a serem artilheiros da EuroCopa, nas casas de apostas. A categoria também tem odds mais altas, o que mostra que os resultados na competição europeia ainda são mais incertos. O jogador de 39 anos marcou 10 gols nas Eliminatórias da Euro 2024.

Da lista de cinco jogadores mais prováveis à artilharia da Eurocopa, há dois representantes da Inglaterra. Em primeiro lugar, Harry Kane, centroavante do Bayern de Munique. O jogador marcou 36 gols na última edição da Bundesliga. No quinto lugar, Jude Bellingham, que brilha no meio-campo do Real Madrid.

Jogador da Euro 2024 Odds para ser artilheiro na Betano Harry Kane (Inglaterra) 8.0 Cristiano Ronaldo (Portugal) 8.5 Kylian Mbappé (França) 9.5 Kai Havertz (Alemanha) 15.0 Jude Bellingham (Inglaterra) 15.0 Apostar na Betano

Disputa de mais craques

Aliás, vale lembrar que essa não é a primeira vez que Harry Kane (Bayern de Munique) e Kylian Mbappé (PSG) disputam a artilharia de uma importante competição neste ano. Na Champions League, os dois jogadores dividiram o posto de maior marcador de gols. Cada um fez oito gols durante os jogos da última edição da Champions.