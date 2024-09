Leicester deve vencer o Everton novamente na Premier League segundo casas de apostas

Neste sábado (21), às 11h, a equipe do Leicester recebe o Everton pela 4ª rodada da Premier League.

+

De volta à Premier League após uma temporada na Championship, a Série B da Inglaterra, o Leicester, campeão da Premier League em 2015/2016, está disposto a permanecer na elite inglesa por muito tempo. Neste sábado (21) a equipe recebe o Everton, que não está nas suas melhores fases.

A partida coloca frente a frente dois times que precisam pontuar para não conviver com o fantasma do rebaixamento. Enquanto o Leicester está na 16ª colocação com dois pontos conquistados, o Everton amarga a lanterna e ainda não conseguiu pontuar na competição.

No último encontro dos times, no final de 2022 e em maio de 2023, o Everton não conseguiu a vitória. Na primeira disputa, as Raposas venceram por 2 a 0 e, no último ano, o placar terminou empatado.

Porém, tudo indica que não será desta vez que o Everton vencerá o Leicester. No site da Betano, uma das principais casas de apostas do Brasil, as odds para a vitória do Leicester com o empate anulando a entrada são de 1.80.

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Como mostram as odds, o Leicester entra em campo contra Everton com um leve favoritismo. Afinal, o time jogará dentro do King Power Stadium, enfrentando o adversário que, além de estar extremamente pressionado, perdeu o meia Amadou Onana, um dos principais jogadores do time na última temporada, para o Aston Villa.

O mercado Empate Anula a Aposta é uma opção para que os apostadores se sintam mais seguros caso o palpite na equipe que se acredita sair vencedora não se confirme. Na nossa dica, apostando R$10, você tem um retorno de R$18 se o Leicester vencer o Everton. Já se a partida terminar empatada, a aposta é anulada e você os R$10 retornam à sua banca.

Aposte com a Betano

Interminável Vardy segue sendo referência no Leicester

Aos 37 anos de idade, o atacante Jamie Vardy, grande destaque do surpreendente título na Premier League 2015/2016, segue sendo a grande referência do Leicester. Nos quatro jogos disputados no Campeonato Inglês até aqui, o camisa 9 balançou as redes duas vezes e é o artilheiro do time na competição. Contra o adversário deste sábado, ele já fez sete gols em 15 confrontos.

No lado do Everton, o principal jogador segue sendo o centroavante Dominic Calvert-Lewin. Aos 27 anos, ele está na nona temporada com a camisa dos Toffees e já anotou dois gols na Premier League, além de ter dado uma assistência.

O que esperar do jogo?

Com um calendário complicado nas quatro primeiras partidas da Premier League, o Leicester soma dois empates e duas derrotas até aqui. A equipe comandada por Steve Cooper começou a competição empatando com o Tottenham em 1 a 1 e depois emendou dois resultados negativos, contra Fulham e Aston Villa. Na última rodada, fora de casa, ficou no 2 a 2 com o Crystal Palace, e agora quer conquistar a primeira vitória diante do Everton e do seu torcedor.

Já o Everton ainda quer conquistar os primeiros pontos na Premier League. Depois de perder para Brighton, por 3 a 0, e Tottenham, por 4 a 0, os Toffees estiveram muito perto de vencer contra Bournemouth e Aston Villa. Nas duas ocasiões, a equipe abriu 2 a 0 no placar, mas acabaram cedendo a virada para os adversários e ainda não sabem o que é pontuar na atual temporada.

Equilíbrio marca a história do confronto

No retrospecto geral de partidas entre Leicester e Everton na história, a equipe visitante deste domingo leva uma pequena vantagem. Ao todo, as duas equipes se enfrentaram 119 vezes, com 38 vitórias do Leicester, 36 empates e 45 triunfos do Everton.

Atuando como mandante, o Leicester tem uma boa vantagem contra o Everton. São 25 vitórias, 17 empates e 18 derrotas

Faça seus palpites