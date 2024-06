Se você quer fazer suas apostas na Eurocopa na F12 bet, saiba que a plataforma traz diversos mercados esportivos para seus palpites.

+

Além disso, a operadora conta com um site intuitivo e bastante fácil de ser utilizado, o que é interessante, principalmente, para os apostadores iniciantes. Para abrir uma conta no site, você pode usar o código bônus F12 bet.

Já a Euro 2024 é uma competição muito buscada entre quem gosta de futebol. Assim, separamos neste guia algumas dicas importantes para você apostar na Eurocopa com a F12 bet. Afinal, a plataforma está na nossa seleção de melhores sites de apostas Eurocopa.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

A F12 bet conta com diversos mercados para que você faça os seus palpites Eurocopa. Esse é um grande atrativo aos apostadores, que buscam por opções diferenciadas para suas apostas.

Dessa forma, separamos abaixo alguns mercados interessantes da Eurocopa. Confira abaixo mais detalhes sobre cada um deles:

Placar correto

Como o próprio nome diz, o mercado de Placar Correto traz a possibilidade do apostador prever qual será o placar exato da partida. Neste caso, existem diversas hipóteses, já que o número de gols pode variar bastante É possível apostar, por exemplo, em 0x0, 1x0, 0x1, 2x1, entre outros.

Dupla Chance

A Dupla Chance, também chamada de Chance Dupla, é um tipo de mercado muito comum entre os sites de apostas. Os apostadores contam aqui com três opções para fazer os seus prognósticos. Na página da F12 bet é possível encontrar odds para:

Vitória do time 1 ou empate.

Vitória do time 2 ou empate.

Vitória do time 1 ou vitória do time 2.

Esse é um mercado de apostas interessante ao usuário, pois raz diversas possibilidades para os seus palpites. Assim, é possível encontrar odds EuroCopa menores nesse caso.

Handicaps

Existem dois tipos principais de Handicap: o asiático e o europeu. O handicap asiático busca nivelar as competições e diminuir o risco para os apostadores. Diferentemente do handicap tradicional (europeu), que conta com números inteiros e meio pontos, o asiático traz algumas subdivisões, como quartos de ponto.

Assim, no handicap asiático, o usuário pode ter apenas uma perda parcial ao apostar ao invés de perder o seu palpite, caso erre sua previsão. Já o europeu é mais direto e trabalha com números inteiros e sem a possibilidade de reembolso parcial da aposta.

1º Gol

O mercado de apostas para 1º gol traz a possibilidade de palpite em qual seleção fará o primeiro gol da competição nas apostas Eurocopa. Assim, o cliente encontra uma lista dos jogos do campeonato ao acessar a categoria referente à Euro 2024 na F12 bet.

Eurocopa F12 bet: Dicas para Fazer Apostas

Se tratando ou não das apostas na Eurocopa na F12 bet, o usuário deve ter em mente algumas informações para ter uma experiência melhor com os palpites. Isso vale para todo o tipo de apostas esportivas que ele fizer, em qualquer casa de apostas.

Dessa forma, separamos abaixo as principais dicas para você levar em consideração ao apostar. Saiba mais nas informações a seguir:

Estude os times

É muito importante conhecer bem a fase atual de um time ao fazer um palpite sobre ele. No caso de suas apostas Eurocopa, você pode pesquisar mais sobre as seleções que irão disputar o campeonato. Assim, é possível saber quais são os craques, pontos de melhoria e desempenho em partidas recentes.

Conheça os mercados

Saiba mais sobre os mercados de apostas que despertaram o seu interesse. Cada um destes mercados funcionam de forma diferente e tem suas próprias características. Por isso, é importante entender suas diferenças e estar confiante sobre o tipo de palpite que está sendo feito.

Limite suas apostas

Não se esqueça que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento. Por isso, jogue com responsabilidade e limite o tempo em que você passa apostando online.

Saiba as regras das plataformas

Cada casa de apostas traz os seus próprios Termos e Condições que determinam como é o funcionamento de seus recursos. Por essa razão, o usuário deve estar atento a essas regras antes de fazer o seu cadastro ou começar a fazer seus palpites. Isso vale para todas as apostas esportivas, inclusive os palpites Eurocopa.

Como se cadastrar na F12 bet

Fazer o seu cadastro na F12 bet é bastante simples e muito similar ao processo de outras operadoras. O site da casa é intuitivo, então o registro de um novo usuário pode ser feito facilmente. Para facilitar a sua vida, veja abaixo um passo a passo para auxiliá-lo a fazer o cadastro na F12 bet:

Acesse o site oficial da F12 Bet. Clique em Registro, na parte superior direita da página. Insira o seu número de CPF e clique em Continuar. O sistema da casa irá localizar os seus dados, como nome completo e data de nascimento. Verifique se os dados estão corretos e clique em Continuar. Crie um nome de usuário e uma senha que serão utilizados posteriormente em seu login. Insira também o seu e-mail e o seu número de telefone. Caso tenha, você pode inserir um código promocional da F12 bet no campo específico.

O próximo passo é ler os Termos e Condições de utilização da casa. Depois confirme ter lido e aceitado as regras e ter 18 anos ou mais ao seu registro. Por fim, basta clicar em Registro para concluir o seu cadastro na casa de apostas. A partir dessa etapa, você estará apto para fazer seu primeiro depósito e começar a fazer suas apostas na Eurocopa.

